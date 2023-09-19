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富邦A25月租金 每坪站4千元

信義區頂辦四千金再添一員

●富邦信義A25由於具地標性，各界預期高樓層也相當有機會挑戰每坪5,000元。圖／本報資料照片
●富邦信義A25由於具地標性，各界預期高樓層也相當有機會挑戰每坪5,000元。圖／本報資料照片

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信義計畫區商辦租金單價排名
信義計畫區商辦租金單價排名

台北市頂級辦公室需求穩定，租金行情持續居高不下，富邦信義A25總部大樓完工，首見租金實價登錄，低樓層的18樓戶月租金91.3萬元出租，換算每坪月租金達4,000元，信義計畫區已至少有八棟商辦租金站上每坪4,000元高位。

富邦信義A25大樓樓高266.3米，地上54層，目前為台北市僅次於台北101、南山廣場的第三高樓，除了部分為富邦集團自用外，也開始對外招租，由於具地標性，各界預期高樓層也相當有機會挑戰每坪5,000元。首筆實價揭露的屬中低樓層18樓戶，面積228.3坪今年7月出租，租金單價達每坪4,000元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年台北市頂級辦公室場的焦點都放在富邦A25，除了出自名家建築師設計之手外，更是市場唯一的新星。目前來看，台北市新增供給的高級辦公室，同時具備綠建築、健康建築、智慧建築、耐震建築的條件，無論從成本面或是租客指名度來看，都有穩坐租金4,000元的趨勢，再加上這次實登的是轉換層，兼具零售、展售、服務功能，價格自然欲小不易。

自從去年「南山廣場」高樓層租金突破每坪5,000元大關後，在房東調漲租金、且需求強勁帶動下，不少頂級辦公室租金單價紛紛改寫自己的紀錄，今年5月「國泰置地廣場」高樓層以每坪4,830元改寫大樓單價新高；今年7月「遠雄金融中心」21樓租金單價亦達每坪4,473元，創下該大樓新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近年單坪月租金4,000元的辦公室租賃案愈來愈多，不過和國際都市相比，這樣的租金並不貴，因此外商企業還是願意進駐信義計畫區的地標大樓，未來興建中的信義行政中心與世貿的改建案等，都有機會躋身每坪4,000的租金行列，樂觀信義計畫區將出現十棟「4千金」頂級辦公室的盛況。

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