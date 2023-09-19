飛一班賺一班 華航開航熊本線

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華航廣開航點搶賺日圓，宣布台北-熊本航線18日開航，每周飛航2班往返，預計12月起增班至每周4班，搭配明年1月起增至每周16班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周將達20班，飛航班次最密集、雙點進出最便利，大幅提升旅客行程安排靈活度。

疫後國人瘋遊日本，可以說飛一班賺一班，目前華航飛日本定期航班已達九個，還有山形、富山為包機復飛，航班恢復已達疫前6～7成，相較其他國際航線恢復慢，主要是日本地面代理缺工，將端視日方人員恢復狀況，逐步復飛宮崎、鹿兒島等航點。

除日本，大陸是華航另個復飛航點的重點市場，主要觀察市場需求狀況，目前主要客層為台商，9月22日將恢復松山-福州航線，提供每周二、三、五共計3班往返服務。

另個新增航點主力市場是美國，因應台積電到鳳凰城設廠，華航正與台積電洽商包機業務，包括時間與方式，華航目前在美國有五個航點。

華航看好全球旅運需求持續顯著，目前整體客運班次恢復達疫前約8成，下半年新開多條航線，包括7月新開台北-布拉格航線，8月新闢高雄-金浦航線，提供每周3班往返服務。

華航新開熊本航點除了台積電設廠效應，也看好熊本擁有絕佳的地理位置，是半導體產業聚落，也有壯麗的自然景觀和美食，串聯南北九州的交通。

華航台北-熊本航線開航後，旅客可以搭配台北-福岡航線雙點進出，一次輕鬆玩遍九州各大景點。

也因此，熊本縣除了鎖定商務客，也要爭取親子家庭客層，18日首航由「皮卡丘彩繪機CI」直飛，接下來預計10月底冬季班表開始，將常態安排皮卡丘彩繪機CI直飛熊本。