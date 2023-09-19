中鋼Q4棒線漲 下游縮手等專案

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中鋼上周開出第四季盤價，多數產品皆上調價格，其中與下游螺絲業息息相關的棒線，每噸調漲1,000元，新價雖沒有太多反彈聲浪出現，不過螺絲廠也坦言，第四季仍難有看好的理由，恐無法增加棒線買氣，更有業者直言想等中鋼的專案價出爐再出手進貨。

中鋼上周開出第四季盤價，由於成本因素、加速下游廠商去化庫存等因素考量，因此決定調漲棒線價格每噸1,000元，由於這樣的漲幅事先與下游業者溝通過，因此反彈聲浪不多。

不過中鋼第四季棒線將於20日左右收單，下游業者預期由於漲價幅度高，收單狀況恐不會太好。

南部螺絲廠高層表示，第四季歐美市場訂單雖然增加，但量能都不大，對於緩解目前螺絲廠的困境幫助不大，只能期待接下來客戶端感受到漲價的壓力，願意進場購買成本相對低的舊料補貨，藉此去化螺絲廠現有庫存。

然而也因為前景仍撲朔迷離，因此下游業者多數不敢在此時大舉進貨，對於中鋼第四季棒線的買氣勢必造成影響。

甚至有中鋼長期配合的業者指出，第四季盤價真的「不吸引人」，在訂單能見度不高的狀況下，下游業者多希望將庫存降至最低，除非必要不會進貨，但會觀察中鋼是否會推出「專案價」，若與第三季的專案價相比具有競爭力，就會考慮購入。

中鋼則表示，專案價並非例行性推出，且對比價格基礎則是前次的專案價，品項也未必相同，客戶端仍須考慮清楚。