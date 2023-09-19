市30 BOT案 預計明年Q1招商

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統一企業集團旗下太子實業今年4月標下台中市北屯區11期重劃區「市31」BOT開發案，成為最優申請人後，台中市政府經發局趁勝追擊、再啟動北屯區第二個市場用地「市30」BOT案，預計明年第一季正式公告招商。

「市30」坐落台中市北屯區崇德段336地號土地，鄰近新天地餐廳崇德店，基地面積7,864.72平方公尺（約2,379坪），為地上一層鋼骨造建物，現況為「上景興市場」。

台中市政府經發局18日表示，北屯區11期「市31」BOT案招商成功，今年4月評定最優申請人為太子實業後，5月接續針對北屯區「市30」市場用地，採政策公告、徵求民間提出可行性評估，至7月10日截止，共有二家申請人遞件，目前正值初審階段，未來經初審核定後並確認招商內容，即可進入招商階段，預計明年第一季可辦理正式公告招商。

經發局指出，考量「市30」基地周邊住宅區林立，因應北屯區人口急速成長、滿足民眾生活採買需求，並同時衡酌政府財政負擔，擬以BOT方式開發興建現代化複合式市場、提供足夠停車空間，期藉申請人創意與提升自行規劃參與公共建設意願，引進民間的技術、經驗、經營能力、創意，導入新型商業經營模式。

台中市11期「市31」BOT開發案，今年4月由太子實業獲選為「市31」BOT案最優申請人，基地面積約2,610坪。

據悉，該案預計砸近10億元重金、打造逾6,000坪的商場，預估2026年可取得使用執照並進入營運，未來可望引進統一企業集團旗下的各品牌如星巴克、統一超商及健身房等，顯示統一企業集團持續加碼投資布局台中百貨零售市場。