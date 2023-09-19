興富發建案復工 使照再等等

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終於復工！興富發「文心愛悅」建案今年5月10日造成中捷重大工安意外後，興富發在台中的九個建案遭都發局勒令停工四個多月後，台中市政府都發局18日指出，經通過第四及第五方公正單位確認，各項缺失均改善完成後，13日同意復工八個建案，尚有一案未復工。

中市都發局指出，興富發尚有「惠國段」建案仍被勒令停工中，都發局將加強審核，未來亦將透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。

都發局強調，「復工不代表准許使用執照」，有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分仍未依規解決，市府仍有駁准使用執照的把關權，市府將持續以最嚴格標準持續督管，依照施工管理辦法第34條等規定，須完成損害賠償，以及中捷無損害公共設施證明，才能申領使用執照。

興富發副總經理廖昭雄18日表示，「對於此次所有復工的申請，均依照台中市府以最嚴格的要求規定處理，興富發均依法依規定執行，秉持最嚴謹的態度面對。」他表示，「文心愛悅」已購客戶尚無人要求退戶，該案總銷67.3億元，原本預計在今年底完工交屋，但由於工安意外往後延。

受中市府核准建案復工消息激勵，興富發18日股價尾盤急拉，以44.15元收紅，單日上漲2.08％，成交量4,944張。

由於工安意外，興富發新建案完工認列時點紛紛遞延，法人估明年完工量可望超過300億元，推升業績。