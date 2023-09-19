紐西蘭毛利部落電力 成功建置

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經濟部國際貿易局與外貿協會9月15日舉行臺紐跨國連線記者會，慶祝「紐西蘭毛利部落電力解決方案」成功建置綠能系統，展現臺灣產業對推動綠能以及環境永續的重視，也透過本次活動增進臺紐雙邊互惠共好的情誼。

為響應聯合國所提出永續發展（SDGs）中的社會關懷與環境保護議題，經濟部國際貿易局於2021年舉辦「愛無界‧台灣精品」（Sharing is Caring）全球公益活動，共收到來自61國781件提案，經評審團嚴選最佳三件提案中，菲律賓的「行動教室巡迴偏鄉」已在2022年11月啟動，為55個偏遠地區1,700多名兒童提供教育；我國的「數位牙科巡迴車」於今（2023）年5月開始，為宜蘭縣山區提供百人醫療服務。

壓軸登場的紐西蘭「毛利部落電力解決方案」，運用紐西蘭日照充足的優勢，使用榮獲「台灣精品」的「樂福彩色太陽能面板」發電，協助當地二個毛利部落建立可信賴、可自給自足的綠能發電循環系統；在臺紐團隊共同努力下，已在今年7月完成綠能系統建置61千瓦的容量，可提供20戶家庭穩定的熱水和暖氣。

記者會配合在臺舉辦的臺紐經貿會議期間，精心規劃以跨國連線的方式舉辦，國際貿易局局長江文若、駐紐西蘭代表處代表歐江安、紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson等貴賓皆到場參加，由紐西蘭毛利部落長老以祈福儀式揭開序幕，並透過影片分享電力解決方案的執行過程，以及再生能源對環境的重要性。