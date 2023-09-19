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合庫淨灘活動 守護生態永續

  • 工商時報 謝奇璋
●合庫金控集團董事長董瑞斌率領合庫志工團，赴新北市三芝區淺水灣進行「合庫永續淨灘行動」。圖／合庫提供
●合庫金控集團董事長董瑞斌率領合庫志工團，赴新北市三芝區淺水灣進行「合庫永續淨灘行動」。圖／合庫提供

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為響應國際淨灘日（每年9月第三周的周六），合庫金控集團董事長董瑞斌率七家子公司各級主管與員工所組成的合庫志工團約80人，赴新北市三芝區淺水灣進行「合庫永續淨灘行動」，以實際行動倡議環境永續，踐履聯合國永續發展目標（SDGs），並由合庫銀行認養新北市三芝區淺水灣海岸線，定期守護海岸環境整潔，維護生物多樣性，落實生態永續發展。

合庫積極投身淨灘行動，落實生態永續，國際淨灘日赴新北市三芝區淺水灣淨灘，清理各式各樣海洋廢棄物，包括吸管、瓶蓋、寶特瓶、煙蒂、塑膠袋、塑膠碎片與漁網等，且因淺水灣海岸線具有岩岸與沙灣的特質，以及覆滿綠藻之藻礁海岸地形，是許多生物棲息與覓食的好所在，具有高度生物多樣性，是非常珍貴的生物礁，透過藻礁生態環境教育傳達環境保護與海洋生態重要性，鼓勵員工實踐負責任環境行為，持續以各種實質行動保護生物多樣性，帶動員工重視海洋的環保活動，向下扎根落實環境教育理念，以達永續經營發展目標。

除了「淨灘撿垃圾」，合庫在日常生活中力行「減垃圾」，透過減量（Reduce）、回收（Recycle）、再利用（Reuse）的環保3R政策，自源頭減少廢棄物，111年廢棄物總量相較於110年共減少54.88公噸，資源回收總量增加37.57公噸，致力提高廢棄物回收及再利用之效益，且透過綠色採購及以租代買推動循環經濟，並採購具政府認可環境保護標章、節能與節水標章的環保產品、綠色建材及再生產品，推動資源循環，減少環境負面衝擊。

展望未來，合庫將持續挹注資源守護地球、回饋社會，並深化環境保護作為、結合環保理念，以此推動環境教育與活動，達到綠色金融、環境永續之目標，並朝ESG各面向不斷地精進，與各界攜手共創地球永續之願景。

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