華通Q3營收 季增上看15％

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華通過去半年營收概況

PCB廠走過上半年低潮，本季可望邁入全年高峰，HDI板大廠華通（2313）為美系消費性品牌、陸資手機品牌廠供應鏈，隨著中、美二大重量級客戶新機預購火熱，推升華通第三季營運，法人預估，華通本季可望季增15％，繳今年單季營收新高紀錄，若11月後新機銷售動能延續，第四季有機會挑戰持平。

華通有60％營收比重以美系消費性品牌為主，除了第二季的筆電新機之外，新手機的潛望式鏡頭模組板華通為主力供應商，另華通也供應陸資手機品牌新機中的任意層連接板HDI，知名分析師郭明錡點名華通將擔綱陸資品牌新機50％至60％的主板供應量，穩居第一大供應商地位，隨著中、美二大手機品牌新機預購陸續傳出捷報，可望進一步推升華通第三季成長動能。

此外，華通在低軌衛星板營收占比已達8％，公司在低軌衛星布局得很早，目前為低軌衛星板龍頭，今年第四季適逢低軌衛星客戶改版，公司看好2024年低軌衛星板將延續成長的續航力，明年營收占比可望持續成長。

由於中、美二大手機品牌已經啟動新機拉貨潮，對華通第三季營運形成支撐，華通預期營運已在第二季觸底，法人則推估，華通第三季動能將來自第一波手機備貨需求，成長幅度可望上看15％，以華通第二季營收139億元計算，第三季可望進入全年營收高峰，法人也預期，這一波新機帶動的備貨需求將支撐華通的出貨動能至少到10月，11月以後若新機銷售動能不墜，則第四季營收有機會。

華通為全球第七大PCB供應商暨全球第一大HDI板廠，2023年上半年營收達9.06億美元，在台廠的營收排名僅次臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、健鼎（3044），旗下擁有七座先進工廠、逾2萬名員工。