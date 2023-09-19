台股臉綠 三大族群相對抗跌

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15檔公股加碼抗跌股

美國大型科技股帶頭下挫，美股四大指數上周五全面收黑，台股18日也開低走低，下跌222點或1.32％收16,698點，失守季線，外資大舉賣超之際，內資扮演護盤角色。法人指出，受惠投信與與八大公股行庫買進，軍工航太、低軌衛星、鋼鐵等三大族群表現相對抗跌，包括長榮航（2618）、大成鋼（2027）、漢翔（2634）等公股加碼股，可持續留意後市行情。

大盤臉綠之際，AI、半導體族群下殺，盤面上政府欲發展與轉型的產業類別，軍工航太族群有長榮航、漢翔、駐龍、長榮航太、上銀、華航、豐達科，低軌衛星族群有台光電、穩懋、昇達科、啟碁、全訊、群創，鋼鐵族群則有大成鋼、彰源等，獲得八大公股行庫支持買進，金額介於500～4,000萬間不等。

公股投顧指出，從資金來看，18日公股行庫買超比例雖只占交易量3～4％，但公股行庫買超的個股會被視為一種指標，消息面上具穩盤作用。

依過往經驗，外資大賣的時候、八大公庫行庫幾乎 會買超；反之，外資買超時、八大行庫則轉為調節。18日盤面跌比較重的為AI、半導體族群，以及台積電等權值股，尤其AI股回檔修正，前陣子強勢時吃了很多市場資金，現在釋出稍微整理一下行情，但預期資金擴散到其他族群為短期現象。

另一家公股投顧表示，市場當前聚焦在微軟秋季發表會、美國聯準會本周利率會議結論，18日指數收跌，但整體盤勢在反彈波上仍處於相對高位。

至於資金走向，上周五資金買超貨櫃、散裝族群，昨天轉移到軍工航太、低軌衛星、鋼鐵等三大類股，尋找較低基期的標的接手。