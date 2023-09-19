台灣首家永續型創投 鑽石生技 今掛牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由華南永昌證券輔導的鑽石生技（6901）19日正式掛牌上市，資本額為84.93億元，以承銷價每股40元正式掛牌，為台股首家上市掛牌的永續型生技創投公司。

鑽石生技上市前新股申購抽籤吸引近40萬股民參加，中籤率僅4.25％，凍資金額近160億元，申購筆數、凍資金額雙雙創下半年新高紀錄，預計將對台股近兩日動能造成一定程度影響。若以18日興櫃收盤價約68元換算，投資人如果中籤，潛在獲利達2.8萬元，報酬率達70％，CP值相當高。

進一步觀察，造就鑽石生技申購熱絡原因，除了主辦承銷商華南永昌證券積極造勢得分是一大亮點之外，另一原因是鑽石生技背後股東陣容具有號召力，同時也是台股首家採永續型創投架構，為前瞻性輔導，具國際競爭力的生技新創公司，吸引市場高度關注。

鑽石生技投資創始股東包含中天生技、富邦金控、台新金控及潤泰集團，以新藥開發、高階醫材、農業生技為主要投資領域，是臺灣第一家大型永續型生技創投，迄今已於海內外投資及育成二十餘家優秀公司，更有多家已成功進入資本市場。

此外，鑽石生技以長期性創投資金挹注產業活水，支持並輔導具國際競爭力的生技新創公司，成為臺灣極少數真正能投資、輔導早期新創生技公司、並已累積許多成功案例之專業生技創投。

鑽石生技投資透過其經營團隊的專業服務加值，提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床執行、商業發展、資本市場接軌等不同面向的協助，加速被投資企業實現價值，也因此投資勝率遠高於一般創投公司，如合一生技、醣基生醫、欣耀生醫等皆是鑽石生技的成功投資案例。

展望未來發展，鑽石生技長期將以育成旗艦型投資案為主，創造超額獲利，成為台灣生技產業重要領航者；中期將以具特定市場機會的投資案，例如特殊政策或市場機會案源（如細胞治療）、有機會與現有投資案源進行整併、或是營運及經營團隊相對成熟，已有 IPO或被併購潛力之案件為主，創造穩健獲利。

鑽石生技初上市現增案募集資金40億元，將會結合金控、壽險與基金，共同募資百億元，協助將生技研發成果接軌至商業化的最後一哩路。