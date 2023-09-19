輝達領跌 AI股狂殺

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18日股價下挫的AI概念股

輝達（NVIDIA）股價回檔壓力加重，創近一個月以來低點，台系AI鏈走勢疲弱，散熱族群雙鴻（3324）、奇鋐（3017）及伺服器指標緯穎（6669）等18日下殺逾7％，機殼相關族群全面走跌，成盤面資金撤出重災區。

台股18日重挫222點，再度失守季線，觀察盤面結構，以電子族群跌幅1.98％表現最為弱勢，其中，受美AI領頭羊輝達下挫影響，AI概念股持續走弱，技嘉、緯創等持續走跌。法人建議，目前仍在季線附近尋求支撐的廣達能否力守，為短線AI類股觀察重心。

進一步觀察外資進出動向，賣超金額前十大個股中，包括台積電、廣達、緯穎、川湖、雙鴻等皆為AI相關供應鏈，受輝達股價高檔反轉影響，遭國際資金大舉調節，18日賣超金額落在5.47億元～12.68億元之間。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，從股價位階來看，由於AI族群先前漲勢猛烈，相對基期仍在高水位階段，在市場調節氣氛轉趨濃厚之際，因而成為資金大舉了結的主要族群，後續則要關注在9月營收、第四季業績逐步有AI貢獻加入，是否會出現「叫好不叫座」情況。

中信投顧表示，技嘉8月營收月增37％、年增51％，主要受惠板卡進入傳統旺季，加上搭載H100 GPU高階AI伺服器正式出貨。展望後市，9月營收有機會進一步走高。雖然第四季板卡業務逐漸步入年底淡季，但伺服器業務仍將成長，預估第四季營收可望持平至小增，惟目前AI族群仍面臨評價面修正風險，我們認為在NVIDIA為首的供應鏈釋放更為正面消息之前，建議相關族群投資保守以對。

此外，市場關注AI推動高速傳輸需求，矽光、CPO題材成為盤面新亮點，法人分析，由於大數據、AI帶動資料中心數據流量成長，高速網路趨勢不變，預期今、明年400G將為資料中心Switch主流，800G於今年小量出貨，明年可望放量，預期2025年成為資料中心Switch成為主流，CPO在2025～2026年將會是開始發揮影響力的時點，先進半導體封裝、矽光元件將是最大受惠者。