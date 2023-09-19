台積電利空襲擊 概念股熄火

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高盛下修台積電（2330）明年資本支出等多重利空頻傳，繼上周五美股ADR大跌2.43％之後，台積電18日股價重挫18元、跌幅達3.23％，相關概念股也不支大跌，包括穎崴（6515）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等齊步大跌3％～5％，都成法人提款對象。

外資18日終結過去對台積電的連2日買超、轉為大提款23,317張，此外，投信及自營商近日來對台積電操作也偏空，在法人調節下，台積電18日如雪崩般重挫，跌18元及3.23％，都是今年2月1日來最大，多檔台積電相關概念股同步走軟。

受外電報導，台積電傳出已通知包含艾斯摩爾（ASML）在內等主要供應商，推遲先進晶片製造設備的交付，美整體半導體設備股15日大跌。

不過，中信投顧最新出具報告指出，維持延遲拉貨是短期現象的看法，並看好2024年下半年半導體行業景氣復甦背景下，蘋果、聯發科、高通等大型客戶陸續加入台積電3奈米製程行列，將擴大經濟規模，同時，囊括主流AI運算晶片訂單，相較同業佔據有利位置。

中信投顧指出，台積電主要客戶明年陸續加入3奈米行列，台積電下輪復甦佔據有利位置，艾斯摩爾、台積電龍頭地位穩固，另台積電載具供應商家登、自動化水氣系統供應商帆宣受惠先進製程發展，建議偏多操作。