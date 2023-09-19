景氣修正近尾聲 回檔可分批布局

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市場脈動： 美國勞工統計局發布美國8月進口物價呈現增幅大於預期，數據顯示，8月進口價格較前月上漲0.5％。7月數據為上漲0.1％。預估中

值為上揚0.3％，預測區間介於下跌0.1％至上漲0.8％。與去年同期相較，8月進口價格下降3％。經濟專家的預估中值為下降2.9％。

此外，8月出口價格較前月上漲1.3％，經濟專家的預估中值為上揚0.4％。7月數據為上漲0.5％。與去年同期相較，8月出口價格下降5.5％，經濟專家的預估中值為下降6.8％。但兩數據均受汽油價格上漲而推高，市場預期將不會影響美國聯準會（Fed）本周政策會議、仍維持利率不變，及可能是緊縮週期尾聲的預判。

雖然國際金融局勢仍因通膨與升息因素而充滿不確定性，然而聚焦台股市場，處於一個非常有利於股民投資的大環境，也就是國內資金充沛搭配經濟觸底反彈的股市甜蜜期。國內資金充沛起因於Fed持續升息，造成美國債券市場無論公債或是公司債均呈現殖利率曲線倒掛的情形。

由於短天期債券具備風險性較低、流動性較佳特徵的金融商品，輔以連續升息後的收益率誘人，因此投資吸引力大幅提升。國內存股、存ETF領高息的風氣盛行，超額儲蓄資金有加速流入的現象，壓抑了過往國人超額儲蓄流向的保險商品慣性。

盤勢分析：

台灣整體上半年財報已完整公布，雖受到終端消費需求不振的影響，今年企業獲利再度有所下修，但預期已接近調整的尾聲。由近期資通訊產業的外銷接單及出口表現觀察，在AI伺服器及傳統假期銷售需求的帶動下，從企業營運到台灣整體GDP均可呈現前低後高的趨勢。本波AI所帶來的伺服器商機，台股應鏈受惠程度深，預估將可為2024年獲利成長與評價提升打下良好基礎，而短期股價已因先前財報季震盪回檔下，正提供低檔分批布局機會。

雖然目前美國仍持續處於升息循環搭配縮減資產負債表，或許壓抑了過往國際資金慣性流往股市的動能，造成指數表現空間較為受限。所幸內資資金動能豐沛下，造就今年以來從第一季的高殖率股行情、第二季的AI行情，甚至本季兼具「高息」「科技」「中小型」特質於一身的投信連續買超類股上演一波流漲勢，再三印證內資資金動能充沛景象。

以資金板塊流向看來，外資不易大幅淨流入，內資持續大幅加碼高股息、科技、中小型的趨勢不變下。短期可多留意「高股息」電子股或電子類股占比高的「高股息ETF」。搭配「定期定額」、「買黑不買紅定期定額」以及「合理價位以下定期定額」的三種存股策略因應現階段金融環境。