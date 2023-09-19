光洋科H2持平H1 看好前景

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光洋科今年單月營收

靶材大廠光洋科（1785）董事長黃啟峰昨（18）日在法說會表示，目前市場整體需求仍相對低迷，預期下半年市況和上半年差不多，產業到明年上半年都將維持目前情況，但長期仍看好半導體產業強勁成長，未來將聚焦半導體、雲端資料儲存解決方案等2大產業布局，以擴大市占增添成長動能。

黃啟峰指出，過去電子產業下半年通常會優於上半年，而過去光洋科以往下半年營運比重也約55％，但目前市況仍不穩定，不少下游客戶在不易掌握市場終端需求下，仍多以急單因應，因此目前看來，今年上下半年市況及公司營運應維持相當。

另外，黃啟峰也指出，產業這一波修正，預料到明年上半年都將維持相對平緩局面，目前市況已不再繼續惡化，已見到產業朝健康方向好轉跡象，顯示未來需求動能可望恢復，且就中長期來看，他仍看好半導體產業維持強勁的成長趨勢。

在未來營運布局上，黃啟峰表示，在電子產品愈趨複雜、需要更多合金材料及創新解決方案，光洋科未來將聚焦半導體、資料儲存解決方案二大產業，做為未來公司主要營運成長動能。

針對光洋科目前在半導體領域出貨情況，黃啟峰指出，半導體前端製程的工繳（加工收入）去年營收比重4％，今年估10％，2026年目標再翻倍至20％，2022至2026年半導體前端製程的工繳年複合成長率可達50％，黃啟峰認為，光洋科在半導體先進製程的晶圓靶材產業屬新進者，未來主要成長動能來自市占率增加，市場法人也看好，該公司可望打入台廠在美國半導體供應鏈。

除半導體外，光洋科另一營運重是雲端資料儲存，黃啟峰指出，數據爆炸性成長帶動大容量硬碟需求持續提升。黃啟峰指出，傳統硬碟（HDD）的低成本、大容量特性，與具高性能的固態硬碟（SSD）為高度互補，在成本誘因下，未來10年數據中心或企業伺服器客戶仍會傾向使用傳統硬碟。