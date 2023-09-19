華擎 推動2小金雞IPO

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華擎（3515）著手為小金雞上市櫃做準備，預計最快於今年底推動旗下伺服器事業永擎電子在台首度公開發行（IPO），另旗下以工業應用主板／系統及Edge AIoT、AI BOX等相關業務為主的子公司東擎科技，也已規畫跟進IPO，做為華擎在板卡、電競等消費性事業之外的營運兩隻腳。

雖受總經下行影響，華擎今年在企業用伺服器和工業應用（IPC）之相關主板、系統等業務動能受累，不過消費性主板、顯卡等業務有略優於預期的表現，展望後市，華擎預期下半年仍可望逐季走升、並有高於上半年的回溫動能。尤第三季受惠板卡旺季效益帶動，第三季力拚雙位數季增表現。

華擎旗下永擎今年因切入輝達（NVIDIA）最新一代H100系列AI伺服器供應商行列受矚。不過受輝達AI GPU供應緊俏，加上首波主要開發專案集中於明年第二季量產，華擎目前在AI伺服器的發酵時程，也似較其它ODM廠緩些，預計以永擎自有品牌推出的AI伺服器產品，明年上半年才陸續有所貢獻。

另一方面，非AI通用型伺服器則因企業客戶拉貨動能趨緩，華擎今年伺服器業務保守估拚與去年度持平。

永擎雖近兩年接續受到疫情影響供應鏈陷缺料或停工、全球通膨致客戶遞延訂單，致業績不若過往幾年高速成長，營收及獲利貢獻度亦大減，但看好全球資料中心、HPC高速運算及雲端運算產業需求持續增長的趨勢不變，永擎亦已爭取到歐美Tier 1的CSP（雲端服務供應商）客戶，華擎仍對永擎後市營運成長潛力樂觀。

華擎旗下另一隻小金雞東擎，近幾年則隨著其在工業應用相關產品線趨於完善，同時在Edge AIoT平台應用、AI BOX系統等業務增溫加持下，獲利持穩逐年增長。