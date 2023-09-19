偉詮電雙引擎助陣 成長動能強

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偉詮電（2436）總經理林崇燾指出，終端消費市場還沒有回到疫情前，但MCU庫存健康去化，下半年迄今，該公司營收年對年呈現成長，月對月也逐步加溫，訂單能見度可以看到第四季，有機會持續到農曆年前。

展望未來，他對USB Type-C充電器控制晶片、伺服器散熱風扇的馬達控制晶片看法樂觀，將成為該公司未來成長雙引擎。

林崇燾預估，非蘋筆電USB Type-C充電器市場，2023年滲透率大概50～60％、2024年提升70％、2025年可增至80～90％，消費性電子產品新規格的導入，將有利於該公司營運。

偉詮電18日舉行法說會，該公司產品組合兩大類，一是電源管理IC，主要用於筆電、手機及遊戲機，另一是智慧應用，包括車用、電子支付，馬達控制IC是併購陞達科之後，新加入的產品。

林崇燾指出，偉詮電子2022年8月以11.2億元收購陞達科51％股權，10月完成董事成員改選，陞達科現為偉詮電子公司。

雙方在技術、產品、客戶群及供應鏈上有高度加乘效應，雙方用於伺服器散熱風扇的馬達控制晶片加總將近20％的市占率，在資源整合下，有利深耕快速成長的資料中心市場。

從上半年營收占比來看，該公司電源管理與類比IC39％、智慧應用IC 23％（兩者加起來自有產品達62％）、電子元件外銷38％。

偉詮電財務長郭幸容指出，2023年上半年營收12.7億元，年減21％，主要因為客戶調整庫存之故，但至8月累計營收18億元，衰退幅度，已減少到年減9％，客戶逐漸恢復拉貨 。

上半年毛利年減40％，因營收年衰退，且提列庫存損失之故，上半年提列約4,300多萬元；營業費用年增30％，因去年8月收購陞達科，有收購價錢分攤，及其他費用的增加；稅後淨利1.07億元，年減34％，每股稅後純益（EPS）0.61元。

偉詮電發行國內第一次無擔保轉換公司債，共募價款約12.34億元，將用來償還短期借款，改善財務負債。