系微今年營收 有望回到疫前

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韌體廠商系微（6231）指出，隨著PC需求回溫，該公司業績下半年將優於上半年，全年度營收有機會回到疫情前的水準。目前PC客戶占營收比重達65％，近來也新增AI伺服器、5G、IoT的客戶。至於一直耕耘推廣的Open BMC遠端伺服器晶片，亦有多達60家業者表達興趣，期待明後年有機會發酵。

系微主要業務為提供硬體產品的韌體，目前營收有三部份，首先是提供原始碼，其次為收取授權金，第三則是NRE委託設計業務。目前主力營收來源為授權金的部份，即硬體業者每出貨一台，即可認列一台的韌體產品，至於NRE業務，主要是提供給人力不足的客戶，相關研發人力的服務，或是專案性質的合作。目前NRE業務頗受到歡迎。

系微的客戶涵蓋DELL、HP、宏碁、廣達、英業達及緯創等。目前筆電客戶營收約占5成，整體PC客戶營收占比約65％，其他為非電腦客戶。隨著5G相關設備及IoT工業智慧聯網等的市場成長，未來非電腦的客戶成長亦可期。

值得一提的是，系微目前正積極推動Open BMC業務，自從今年度台北國際電腦展以來，已經陸續有60多家客戶，對此表達興趣，系微董事長王志高表示，客戶都還在研究階段，所以這部份業務並未產生營收貢獻。未來即使有興趣要採用，彼此還需要至少1年多時間來投入研發合作，預期Open BMC相關業務，最快2024年或2025年才會有具體營收貢獻。

隨各大研究機構調查指出，今年下半年電腦相關產品需求逐漸復甦，系微應可同步受惠。只是系微需等客戶出貨之後，才能認列營收，時程上會晚2~3個月左右。

整體而言，系微認為下半年營收表現將優於上半年，而全年營收有機會回到疫情前的水準。