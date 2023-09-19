BCI日租金奔高 散裝族群嗨

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海岬型船主力散裝航商

大陸救房政策增強散裝市場信心，波羅的海海岬型指數BCI 18日續漲147點至1,749點，日租金大漲1,219美元至14,503美元，累計BCI指數近九日強彈逾75％、日租金上漲6,237美元，以海岬型船為主力的散裝族群裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）受惠，尤其有環保節能新船者，可賺到較高日租金或長約價，已經獲利。

裕民表示，大陸釋出一波波救房政策，鐵鋼砂、鋼材應聲漲，囤貨需求向上，帶動市場信心好轉，海岬型散裝船日租金也開始觸底反彈，跟著回溫。散裝市場主要看中國大陸需求，今年前八月大陸鐵礦砂進口量年增7.3％，同期煤礦進口量大增82％，以及穀物等進口量也是成長，也帶動中小型散裝船日租金成長。

展望後市，大陸在今年剩餘的四個月進口鐵礦砂的動向，將影響海岬型運價。目前市場上有兩種看法，一是受限大陸最大鋼鐵製造中心唐山7月下令限制鋼鐵產量，不能超越去年，可能影響鐵礦砂進口量；二是以上限令有可能因為大陸要救市，使得鐵礦砂進口量將有彈性突破。

目前第四季期貨報價，海岬型日租金已上看1.6萬～1.7萬美元，裕民預估，今年旺季較原先預期來的晚，但9月開始運價開始回溫，第四季可能是全年最好一季。由於大陸房地產低迷影響變數多，從政策發酵到需求拉貨，有遞延效應。

中航表示，BCI指數大漲，主要反映大陸明確表示需要調整優化房地產政策，激勵市場信心增加。大陸進口鐵礦砂占比高達7成，主要用於房地產業，鐵礦砂從巴西、澳洲等地運往大陸，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，俄羅斯與澳洲煤炭輸往大陸，是目前海岬型漲勢的三大主力。

BCI指數18日上漲9.18％，所有航線全數翻揚，主要是太平洋航線大漲所帶動，太平洋區主要礦商出貨不減，加上油價收揚的支撐，海岬型船運價看增。