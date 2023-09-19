美車廠罷工 汽零廠出貨如常

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外銷北美汽車零件廠近期業績

美國三大汽車廠鬧罷工，外媒報導工會談判代表揚言不排除擴大行動。對此，國內汽車零件廠包括和大（1536）、世德（2066）、劍麟（2228）、麗清（3346）及聯嘉（6288）等公司皆表示，北美市場業務目前皆仍維持正常出貨，將密切關注後續發展。

LED車燈模組廠聯嘉有7成營收來自美洲市場。聯嘉表示，據公司了解，美三大車廠停工的工廠規模都不算太大，且並沒有影響到發動機（引擎）生產，加上車廠端大多也都有庫存，因此目前看起來尚未造成太大影響。

聯嘉總經理黃昉鈺近期正在美國巡廠，正逢三大車廠罷工，也就近坐鎮掌握最新發展走向。聯嘉表示，目前美國新廠都仍正常運作當中，但仍將嚴陣以待。

聯嘉美國密西根廠去年底開始投產，共規劃七條生產線，上半年稼動率僅約35％，預計年底前達到60％以上，並將力拚單月轉盈。

主攻汽車安全系統零件的劍麟表示，目前就客戶端獲取的資訊，認為罷工尚未造成影響，未來幾周出貨也都維持正常。此外，就過去經驗來看，即使短期出貨真的受到影響，等罷工結束時，客戶也都會很快補回來，整體影響不大。

LED車燈模組廠麗清業績同樣不受三大車廠罷工影響外，公司進一步指出，出貨給美國知名品牌車廠客戶的頭燈控制器，客戶庫存水位仍不足，有些急單還得用空運出貨，而且仍持續增加整體頭燈控制器訂單的拉貨需求。

汽車傳動系統零件廠和大，及扣件零件廠世德均表示，目前北美客戶端需求亦皆未受到影響，兩家公司也正積極籌備赴美設廠作業。世德美國銷售營收占比逾40％，主要知名車廠皆為其客戶，為滿足客戶需求，因此董事會於日前通過以合資方式在美設廠。

和大今年重啟美國設廠評估後，於6月拍板落腳新墨西哥州，預計將於三年內投資30億元，最快明年初就會動工，拚明年底投產。

和大觀察，此次美國三大車廠罷工事件，供應狀況都未受到任何影響，應該也不至於會嚴重到要求供應商暫緩出貨，不過和大仍會密切觀察後續發展，希望事件可以盡快落幕。