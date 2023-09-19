台康生乳癌藥獲納健保給付 Q4進補

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台康生（6589）雙喜臨門，授權給Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品EG12014，獲歐盟藥品管理局（EMA）人體用藥品委員會CHMP推薦上市許可正面意見，有機會力拚第四季取得藥證。另該乳癌生物相似藥EG12014「益康平」凍晶注射劑150毫克，繼今年5月獲得台灣TFDA核准上市後，18日公告獲健保核價給付，每支11,323元。

台康生表示，該健保藥價符合預期，預計第四季起即可貢獻營收，而最受關注的歐盟藥證，若獲上市許可，將有里程金挹注，未來並享有藥品上市後的銷售分潤。

EG12014適用於治療人類表皮生長因數受體2陽性（HER2陽性）乳腺癌和轉移性胃癌，這與EMA批准的對照生物藥物Herceptin適應症相同。

台康生和Sandoz於2019年4月簽署授權合約。根據合約議定台康生將負責EG12014的開發和生產，Sandoz公司將獲得全球（不包括台灣、大陸、日韓及俄羅斯）銷售，及在授權市場上獲得批准後商業化本藥品的權利。

乳癌和胃癌在歐洲是最常見的癌症之一，兩者合併每年導致近20萬人死亡。生物相似性藥在顯著增加患者獲得這些重要藥物的使用上具有巨大潛力，從而改善癌症治療效果。

台康生表示，隨著系列HER2陽性乳癌產品組合持續開發推進，將更有助於後續市場延伸及強化競爭優勢，未來台灣與國際市場的發展相當值得期待。