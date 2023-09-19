醣基、諦醫組聯合平台 搶ADC商機

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瞄準ADC（抗體藥物複合物）商機，醣基（6586）、諦醫18日宣布，將以交叉授權方式組成CHO-TEM創新聯盟平台，並將在今年10月舉辦的World ADC San Diego大會亮相。

由於ADC藥物已成新顯學，兩家公司攜手搶進，也分別吸引金融、傳產、生醫大咖加碼注資，醣基已規劃辦理的私募案除吸引富邦集團蔡明興家族投資外，聯橫資本亦有意加入。

由中研院基因體中心特聘研究員張子文創辦的諦醫，去年底才成立，即吸引晟德（4123）、大亞（1609）旗下創投等大咖參與首輪1,300萬美元募資，目前則規劃進行第二輪募。

張子文表示，ADC是有史以來在短時間內，產生出最多優秀產品的藥物開發技術，並締造出數個國際大型交易案。惟現有已上市的14個ADC藥物多屬於「隨機偶聯」，而CHO-TEM屬於定點偶聯，在抗體與藥物的接合上更加均質，有希望在ADC領域激烈競爭、汰舊換新的趨勢下勝出。預期兩家公司的合作將不只是一加一大於二，更像是兩家公司各提供所需的板塊，完成一個完整的拼圖。

此合作案是由醣基突破性醣修飾製程技術，結合諦醫擁有創新獨特的「藥物束」技術，以多功能的「多臂連結體」核心平台為基礎，將相同或不同的藥物分子裝載於藥物束的連結臂上，並於耦合臂搭配可進行點擊化學反應的官能基團。

醣基總經理吳宗益強調，此技術僅需單一步驟、單一酵素即可達成高效能反應，不僅大幅降低了ADC製程的複雜度，更能提升產品品質，目前已經獲得超過60項專利。

諦醫執行長朱鑫懋表示，兩家公司已組成研究團隊，將CHO-TEM ADC投入藥性初探。在HER2+乳癌細胞株實驗中，攜帶八個MMAF分子的CHO-TEM ADC，相較於ADC主流藥物Enhertu，只用原本30分之1的濃度，就達成更好的毒殺效果，且藥物不容易從抗體脫落、造成脫靶毒性。