業內外助威 大宇資Q4拚轉盈

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大宇資近六季財報

大宇資（6111）第四季本業發威，累計近十款遊戲產品將於海內外發行，加上轉投資事業如合正（5381）、安瑞（3664）及全達（8068）有機會轉盈，大宇資第四季力拚轉盈。

大宇資訊本業遊戲方面，今年最大投資在於印度研發中心，7月推出第一人稱射擊遊戲Raider Six，目前在印度市場下載450萬，新增帳號數350萬。

受到印度市場前期研發及行銷的投資，且上半年本業遊戲產品上市不多，加上轉投資事業虧損，大宇資上半年稅後淨損0.81億元，每股稅後淨損0.99元。不過下半年則是有明顯轉機，包括本業遊戲及轉投資均有表現。

以遊戲而言，第四季海內外有近十款產品密集上市。印度研發中心將再推第二款遊戲，與日本SNK共同研發、以知名IP「格鬥天王」為主的卡牌遊戲。該遊戲也會推廣至北美、南美及中東市場。

在三大遊戲機平台也有所嶄獲，包括獲獎的「女鬼橋」第四季在三大遊戲機（Switch、XBOX、PS5）平台上線。另該公司知名IP「軒轅劍3」、「軒轅劍7」將登上Switch，分別於10月及12月上市，還有一款「雀姬的異想世界」，Switch 版本預計10月下旬上市。「軒轅劍穹之扉」PS5版預計年底上市。

另有兩款線上遊戲在台灣上市，分別是與日商哎鳴共同合作開發的「我想成為影之強者」將於10月中旬上市，而另有一款「陰之實力者」預計第四季上線。

轉投資事業方面，也逐漸擺脫虧損，營運漸入佳境。合正科技轉型成台電強韌電網供應商，上半年已獲利，而資安公司安瑞-KY第二季已接近損益兩平，預期兩家子公司今年下半年應都可以獲利。

全達國際第二季也接近損平，該公司明年推出移動式充電樁服務（E-HERO），為台灣首家推出移動式充電服務的業者，第四季還會新增半導體設備等三～四項的新品代理業務，預期第四季可望獲利。