林修銘：臺灣資本市場擁競爭力

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臺灣證券交易所董事長林修銘日前在美東受訪時強調，臺灣資本市場擁有競爭力，並詳細說明產業的發展以及臺灣創新板的上市前景等；同時，與美國證券集中保管結算公司（DTCC）會面、探討T+1交易制度經驗，深入了解美國如何順利從T+2過渡到T+1的交易結算制度。

在全球資本市場日益合作與競爭的時代，金管會證期局局長張振山與林修銘近期率團赴美東進行為期數日的訪問。此次的旅程包含了一系列的會議、參訪以及深入的交流活動。

彭博媒體專訪，為此次訪美的重要亮點之一。彭博9月15日刊登的訪問中提到，臺灣一直以其在全球ICT產業的領先地位，以及完善的產業供應鏈聞名，加上近年來ESG的發展也受到了國際的肯定。

專訪過程中，林修銘詳盡地探討臺灣資本市場的競爭力、產業的發展、以及臺灣創新板的上市前景。他表示，「面對投資人結構的多元化，我們不僅僅滿足於傳統的策略，而是透過教育訓練、主題式業績發表會以及主動赴海外拜會投資人等，為國內外投資者提供更多元的支持和服務，希望進一步擴大臺灣在全球資本市場的影響力。」

另外，證交所近年來致力於優化產業類別，形塑特色亮點產業。為了進一步發掘產業中的隱形冠軍，證交所特別推出臺灣創新板，旨在鼓勵更多新經濟產業公司上市。林修銘認為，這是鞏固臺灣在全球資本市場地位的另一策略方向。

除了彭博專訪外，此行中不可忽略的是與DTCC的交流，林修銘等人與DTCC總裁、執行長暨董事Mr. Frank La Salla會面，以深入了解美國如何順利從T+2過渡到T+1的交易結算制度。

La Salla熱情地分享了其經驗，並強調了其中的挑戰與機會。值得一提的是，由於對臺灣代表團的高度重視與認可，此次會面後，La Salla還特地將他與臺灣代表團的合影分享到了其個人社群網站。

隨著證交所的策略持續深化，林修銘期待藉由這次的訪問，能夠為臺灣資本市場帶來更多的國際投資機會。

林修銘強調，「透過與國際金融機構的直接對話，我們不僅能夠了解其對我們市場的看法，更可以從中獲得寶貴的反饋。我們希望透過這種方式，創建一個更加友善的外國投資環境，吸引全球的投資人關注並投資臺灣。」

此次的訪問將對臺灣資本市場的國際地位產生積極的影響，並為未來的合作和交流奠定了堅實的基礎。