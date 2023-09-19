證交所FB答題抽獎 加碼第三波

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臺灣證券交易所「投資亮點新上線 答題送禮照過來」臉書抽獎活動，自日前推出兩波活動以來，獲得廣大投資人踴躍迴響，將自9月18日至24日止，加碼新增第三波活動。

證交所表示，只要追蹤證交所官方臉書粉絲專頁，於活動期間在個人Facebook頁面上發布與「投資資訊中心」或「ESG InfoHub」的相關貼文（主題擇一）。

同時，描述瀏覽該網站後的心得，於文中附上「網站連結」：投資資訊中心：https://www.twse.com.tw/IIH/zh/、ESG InfoHub：https://esg.twse.com.tw/，若該文章按讚數達20個時，請截圖該文章頁面（需可見按讚數），並貼至指定活動貼文留言，按讚並公開分享該篇貼文，完成以上步驟，即具抽獎資格。

證交所表示，將從符合上述條件的參加者中，抽出一位獨得超商禮券300元。

證交所為強化投資人服務，啟用「投資資訊中心」（Investment InfoHub–The Taiwan Markets Dashboard），整合證交所官網、公開資訊觀測站與基本市況報導網站等投資相關重要資訊的網站平台。

另有全新推出的「ESG InfoHub」網站，整合上市公司的環境、社會和公司治理資訊，並提供ESG商品、國內外資源及溫室氣體盤查等專頁，協助投資人及企業瞭解和使用ESG相關資訊。

證交所歡迎大眾踴躍參與第三波加碼的抽獎活動，一起分享如何善用「投資資訊中心」及「ESG InfoHub」網站。詳見證交所官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。