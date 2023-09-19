928檔期 推案1,500億

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上市建商928檔期籌備推案

房市928檔期眾案齊噴，上市櫃建商看好新青安房貸政策撐出剛性需求和買氣，合計近1,500億元新案蓄勢上膛，包括勤美（1532）、中工（2515）、宏普（2536）、愛山林（2540）、華固（2548）、遠雄建（5522）、達麗（6177）等7家，手中百億級大案就有8筆，推案來勢洶洶。

政策打房效應陸續讓下半年市場回歸基本面，加上新青安房貸政策催出一波新的首購客層買氣，不少上市櫃建商紛紛重押將登場928檔期及年底購屋旺季，規畫推出新案。今年最大特色就是百億級大案不只布局在雙北市，甚至挺進台中、桃園。

調查顯示，今年928檔期總銷規模突破100億元指標案有8筆，包括華固北市南港「華固中央置地」達109億元，中工位於北市松山區「中工鳴森苑」100億元、新北土城200億元「雲宇宙」，勤美旗下璞真建設「勤美璞真－城仰」150億元、宏普桃園「宏普序時代」120億元、愛山林新竹「新竹帝寶二期」250億元、遠雄台中「遠雄琉蘊」108億元、達麗攜手白天鵝建設的台中大案「新高鐵段」達180億元，八大百億級大案合計總銷就突破1,200億元，推案摩拳擦掌。

另三地（1438）、宏盛（2534）、綠意（2596）、永信（5508）、隆大（5519）、鄉林（5531）等建商也沒有缺席「928檔期」，其中綠意規畫推出的「永寧1號」總銷達50億元，三地在高雄的「艾美首賦」也有40億元，為區域指標案。

值得關注的是，此次「928檔期」仍有豪宅大戶產品的稀有面孔登場，勤美子公司的「勤美璞真－城仰」傳出潛銷階段已銷售奏捷，豪宅市場有機會逆轉勝。