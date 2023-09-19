經緯航無人載具 助防治登革熱

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台灣本土登革熱疫情持續發燒，國家衛生研究院18日攜手經緯航太（8495）發表「城市防疫新科技，精準打擊隱性孳生源」研究成果，證實運用改裝的無人載具，有利快速找到病媒蚊孳生源，再搭配精準投藥，可有效協助目前台灣南部盛行的登革熱防治作業，相關成果今年6月發表在國際期刊上，引起國際媒體爭相報導。

國衛院「國家蚊媒傳染病防治研究中心」2018年攜手經緯航太，利用改裝的無人車，巡檢高雄的下水道，結果在2成的下水道都發現斑蚊的卵、孑孓、蛹或成蚊，隨即搭配殺蟲劑或高溫水槍，精準噴灑這些陽性溝渠，有效讓病媒蚊密度指數從0.62下降到0.19。

國衛院18日在「城市防疫新科技」發表會上指出，登革熱是以斑蚊為媒介的傳染病，每年平均有3.9億人感染，台灣南部的疫情也在今年遇上嚴峻的挑戰，造成登革熱疫情往中北部城市蔓延，如何加速消滅病媒蚊孳生源的速度，幫助目前疫情的控制是刻不容緩的事。

經緯航太董事長羅正方指出，無人車可協助巡檢下水道安全，且近年相關技術持續發展，下水道機器人不僅防水、可調整高度，且可附掛各樣設備；未來盼可攜帶噴灑系統，並結合AI發展影像系統自動判斷病媒蚊技術，提升防治效率。

羅正方強調，航空無人機已在南部部分地區投入病媒蚊防治作業，找出天溝、空屋頂樓水塔等在地面難以發現的孳生源，並可直接投擲藥物進行防治。