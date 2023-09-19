外資期貨淨空單 激增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場傳出台積電（2330）延後設備交貨，加上美股適逢每季一次的四巫日，導致市場波動加劇，美股四大指數15日全面收黑，拖累台股18日早盤跳水，法人指出，短線上漲動能有限，建議保守應對。

在晶圓雙雄、人工智慧（AI）概念股領跌下，加權指數快速滑落，接連失守季線、5日線，盤面上AI相關概念股紛紛熄火，廣達、技嘉等個股，重摔逾半根停板，電子權值股多走軟，台積電遭摜壓下挫逾3％，台達電、日月光投控等也同步走弱，跌幅超過2％，儘管傳產族群的鋼鐵、汽車、生技醫療族群表現有撐，然加權指數終場下跌222點收最低16,698點，台指期則下跌195點收16,709點，期現貨轉為正價差10.76點。

籌碼動向上，外資現貨賣超256億元，期貨淨空單增5,342口至6,811口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，近月選擇權籌碼的賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距14,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權多空呈現拉鋸。

永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,600點，全月未平倉量put/call ratio值1.18降至1。VIX指數漲0.7至14.06。選擇權籌碼面偏空。

群益期貨指出，受到美股費半指數明顯下跌影響，台股開低走低且一路震盪走弱，終場收在16,700附近位置。台積電傳出利空消息下挫拖累台股，目前加權指數重回低檔區間震盪整理，短線台股可以選擇權保守操作。

永豐期貨分析，由於本周將迎來超級央行周，在市場信心轉趨謹慎下，大盤逢高遇壓震盪難免，技術面來看，目前台股季線仍呈現下彎且美股震盪，短線恐持續壓抑上漲動能。