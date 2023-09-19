航運期貨反彈 偏多看待

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以技術面來看，航運期貨（SHF）呈現跌深反彈走勢，成功收復短中期均線，且技術指標轉強，底部緩步墊高，有利於多頭續攻，因此短線建議偏多看待航運期貨為宜。

上海航交所15日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為948.68點，較上周續跌50.57點，連續二周收在千點關卡之下，三大主要長程線連袂跌。

現階段尚未看到十一長假前的拉貨動能，終端需求仍不高，運價持續反映供給過剩的壓力。然而，雖然貨櫃航運股基本面仍然偏弱勢，不過近期貨櫃三雄股價逆勢突圍，由於今年市場主流人工智慧（AI）概念股出現漲多回檔，市場資金紛紛從AI概念股流出，使得股價沈寂已久的航運類股獲得買盤進駐，有了落後補漲的機會。

值得留意的是，陽明海運於20日參加券商舉辦的法說會，加上近期被視為利多的巴拿馬運河乾旱議題，預期乾旱狀況將持續到明年，可能需要進一步降低運量，都是市場關注的焦點。

臺灣期貨交易所於去年6月推出的航運期貨（SHF），由於航運類股成交值大具話題性，加上航運指數成份股涵蓋海運、空運及陸運，行業類別多元。此外，航運期貨契約價值約當15萬元，而保證金為17,000元，槓桿約為9倍，因此航運期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，宜設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供，黎宣佑整理）