波若威昇達科 股價逆風飛

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台股18日開低走低，資金湧入非AI族群，波若威（3163）受惠美國寬頻基礎建設計畫加持，吸引自營商連日買超；昇達科（3491）低軌衛星話題再度點火，明年營運可期，激勵18日股價逆勢走揚。

光纖被動元件大廠波若威，致力於光被動元件領域，旗下涵蓋數據中心400G／800G產品、下世代PON，以及下世代CATV三大應用建設，從今年3月以來營收回升並呈逐月成長，未來隨著各網路規格升級的推動，將進一步促使相關產品的需求回升。

此外，由於美國拜登政府斥資420億美元，投資寬頻基礎建設計畫，市場普遍認為這將為電信設備供應商，以及開放網路架構聯盟的供應鏈帶來龐大的商機，也使台灣網通廠成為市場上的關注焦點。波若威8月營收為2.48億元，年增4.51％，18日股價逆勢上漲3.94％收105.5元，自營商寫連四買。

昇達科的部分，最近在台北舉行的國際航太暨國防工業展中，低軌衛星廠商對全球前三大低軌衛星運營商SpaceX、Amazon和OneWeb的參與表示樂觀，預期明年商機將更加龐大。

昇達科不僅已實現了在地面站量產和交貨，衛星酬載通訊系統方面，也有多項元件通過認證，即將進入穩定量產交貨階段，其中，包含技術難度相當高的毫米波E頻段通訊元件，也將為其中一項產品。昇達科日前宣布，明年將繼續在SpaceX發射衛星，而亞馬遜及英國的OneWeb也將在明年發射低軌衛星帶動下，推動相關商機成長。股價18日上漲1.3％收155.5元，自營商連二買。