美國股票基金 單周迎淨流入

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股票型基金資金流向

美國通膨、升息走向持續牽動全球風險性資產表現，回顧過去一周全球股票基金資金流向，美股從上周小幅淨流出轉為單周淨流入約263.98億美元，其餘地區股市資金則多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，持續釋出的數據顯示美國經濟比預期的更具韌性，加上通膨續呈降溫趨勢；但因部分美國聯準會官員持續表達維持貨幣緊縮政策的言論、上個月市場對升息預期仍起伏，造成市場對風險性資產估值有所擔憂；加上年初以來市場漲幅已高，獲利了結賣壓浮現，全球金融市場出現拉回，全球股票指數上個月收跌。

富蘭克林證券投顧指出，迎接第四季旺季行情，核心配置首選高息資產，建議靠攏美元短期票券型基金及精選收益複合債券型基金，並以美國穩定月收益多元資產型基金，網羅股債收益題材。第四季股市傳統旺季，看好人氣指標的科技／生技業，及印度／日本等亞洲股票基金，還有全球減碳商機。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，現階段美國面臨一個與過往不同的景氣循環，過往的景氣循環通常是由存貨循環，以及信貸循環同步下滑所引發的，但這次因疫情和俄烏戰爭的影響，這兩個循環式分離的，因此也減輕經濟的下行壓力。整體來看，現階段由於庫存水準仍然偏低，企業有回補庫存的動機，也有助於製造業PMI的回升。

通膨受到控制，及聯準會升息可望漸入尾聲，有利於風險性資產表現，故對於美股後市表現仍不看淡。

在投資布局方面，雖然市場不乏投資機會，但同時也須留意經濟數據與政策變化帶來的波動，故建議採多重產業配置，以分散投資風險，建議可將具成長性之科技股與消費股，以及趨勢性佳並具有政策佳持的低碳基礎建設股納入配置，以優化投資組合表現。