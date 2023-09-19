外資續賣新興亞股 唯一買超台股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資對亞洲股市買賣超金額

市場多預估9月美國聯準會將暫停升息，但美國8月CPI高於預期、公債殖利率上揚，為金融市場添變數。法人指出，從資金流向來看，外資續賣新興亞股但力道收斂，小賣5.9億美元，外資連賣台股8周後，上周回頭買超，使台股成亞股唯一淨流入的股市，周線收紅上漲2.1％。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，短線AI概念股承壓，但隨iPhone熱銷及特斯拉Dojo訂單利多，科技股仍為大盤長期向上的重要關鍵。近期因市場預期經濟軟著陸機率提高，且歐洲央行表示升息已到尾聲，加上華為推出新型旗艦機引起熱賣，資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場，外資和投信紛紛跟進布局，觀察法人買賣超規模比重前兩大族群，皆為AI和消費性電子等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，胡志明指數目前正進入復甦階段，主要受惠利率調降、匯率穩定和政策支持等，指數能否持續走高將視企業利潤率及收入復甦預期，預期下半年市場利潤增速將達到34％，且明年也將維持25％增速。

利安資金印度基金經理人Kenneth Ng認為，印度擁有廉價勞動力、年輕人口充沛，同時莫迪政府大刀闊斧推展稅制改革，藉由增加稅收改善印度基礎設施，隨著製造業興起，印度將有機會以令人稱羨的結構性優勢追求脫胎換骨。

群益大印度基金經理人林光佑強調，印度經濟仍相當堅韌，核心通膨受控，且企業財報表現目前整體小幅優於預期，未來兩年獲利成長率亦可望維持雙位數增長。產業看好政策受惠的題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等。