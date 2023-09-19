台泰雙邊交流 培育PCB泰籍人才

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泰國貿易經濟辦事處（TTEO）與台灣電路板協會（TPCA）9月14日於桃園的TPCA會館首次攜手舉辦「Thai Student PCB Job Fair-泰生PCB就業媒合會」，有鑒於PCB產業鏈因應地緣政治，已有多家廠商於今年計畫赴泰國投資新廠，為協助產業解決泰國新廠急需泰籍人才問題，透過此媒合會嫁接在台泰生的就業需求，進一步讓泰生了解PCB產業的重要性，促進台泰雙邊交流。

泰國貿易經濟辦事處大使Mr. Twekiat Janprajak致詞強調人才是吸引外國投資的關鍵因素之一，於台灣企業的工作經驗也將為泰國學生提供世界一流的培訓和技術學習的機會，期盼此次泰國和台灣將能夠攜手緊密合作，建立人才平台，進而創造具有韌性和可持續性供應鏈。

台灣電路板協會執行副總幹事洪雅芸強調，自疫情緩解後台灣PCB供應鏈因應客戶分散風險要求，已擬於東南亞各國設立新據點，隨著廠商陸續公告投資計畫，其中泰國將成為台商PCB第三個產業聚落，估計此波泰國投資總額達430億泰銖，將創造超過15,000個就業機會，實質為泰國和台灣的經濟做出貢獻。

當天參加活動的業者包括臻鼎科技、華通電腦、欣興電子、滬士電子、金像電子、燿華電子、華立企業、洋基工程、新武、尖點科技、顥葳、大量科技以及天丞共13家台灣電路板產業企業與學生於現場充分交流參談。