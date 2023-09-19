Smith & Wollensky 推中秋頂級烤肉禮盒

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想烤肉又要好吃美味？來自美國最受歡迎的經典牛排館Smith & Wollensky來台4年，平均每年銷售出45噸牛肉，業者看準中秋烤肉商機，特地將店內招牌餐點客製為烤肉品項，以美式BBQ風格為主軸，首推頂級烤肉禮盒讓消費者輕鬆享受高級牛排過中秋。

Smith & Wollensky這次推出的三種組合，包括：「美式BBQ經典烤肉組」售價3,988元，入門款適合3～4人分享，共有5款精選肉品總重約1,550g（54 OZ），每人份量約13 OZ。「美式BBQ分享烤肉組」售價5,988元，大份量分享組適合5～6人享用，6款肉品總重約2,450g（86 OZ），每人份量約14 OZ，飽足感十足。

其中店內招牌BBQ醬烤全骨牛小排，熟食復熱即可食用，非常方便美味，「美式BBQ豪華烤肉組」售價7,988元，特別挑選餐廳4款最頂級牛排餐點：巴菲特最愛乾式熟成紐約客牛排、銷售冠軍乾式熟成肋眼牛排、菲力最精華部位夏多布里昂牛排以及日本熊本A5和牛紐約客牛排，一次嚐盡極致美味，組合包含6款肉品，總重約2,060g（72 OZ），適合5～6人分享，每人份量約12 OZ。

除肉品的挑選BBQ的配菜也是重頭戲，禮盒內含兩款餐廳熱銷的美式經典配菜松露起司通心粉和奶油菠菜，搭配S&W特製牛排醬和肯瓊香料增添風味。