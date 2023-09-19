AI之後 台股選舉行情將上演

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台股後市變數

今年台股受惠生成式AI技術推升大漲，近期出現修正。投信法人指出，台股在AI帶來的主升段進入喘息整理期，歷年第三季回檔機率較高，但進入第四季後有年底作夢行情可期，加上明年總統大選年的政策作多，選舉行情將接棒演出。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，今年台股上漲的主力，來自科技股評價提升，特別是AI類股帶動主升段行情，短線台股進入休息整理期，下階段接棒族群將鎖定漲幅落後、年底政策作多標的等。

統計2000年以來第三季行情受除權息影響大，下跌機率達47％，平均跌幅2.87％，但第四季受到年底作夢行情預期拉抬，上漲機率高達7成，平均漲幅為4.18％。

明年1月總統大選，今年第四季可把握選舉行情、政策利多加持，相對看好的類股除漲幅落後的半導體股IC設計、晶圓代工、封測，還有傳產的塑膠、民生類股等，選舉政策加持股與未來長期發展受惠的綠能、節能、生技等，更有機會隨選舉升溫啟動政策利多。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊認為，AI狂潮支撐科技股迎來價值重估，加上第三季大量現金股息釋出、蘋果iPhone 15支撐新品備貨，目前觀察到電子廠下游庫存去化無太大問題，主要是上游庫存仍有堆積現象。但就整體供應鏈分析9月開始將可明顯去化，至第四季去化將接近尾聲，多方題材可望支撐股市表現。

野村e科技基金經理人謝文雄分析，近期AI類股股價修正是一件好事，主要在於短線融資餘額暴增，市場籌碼面變得凌亂，反而增加股價波動的風險。

這波修正一方面是讓市場的籌碼沉澱，二方面也有重新檢視基本面的機會，趁股價變得比較便宜時，加碼那些真正有潛力的AI概念股。

長線來看，AI仍具長線趨勢，產能出現瓶頸也不是個議題，隨明後年各大企業資本支出持續增加，供不應求的問題自然可迎刃而解，台灣廠商在全球供應鏈的重要地位，預計能比其他國家優先拿到貨，對營收獲利影響相對有限，對於IT產業及台灣供應鏈仍持續看好。