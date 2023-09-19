AI發光 台股科技基金績效勝大盤

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ChatGPT造浪，技術革新帶動AI市場需求大增，AI產品顯著成長，激勵台股科技基金績效亮麗表現，短、中、長期報酬率皆大勝台股加權指數。投信法人表示，AI長線主流地位確立，短線漲多拉回修正反而提供逢低布局良機。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季營收比市場預期高2成，本季營收財測比華爾街預測高28％，執行長黃仁勳高喊訂單能見度延續到明年無虞，如此樂觀的銷售展望，證明輝達從AI熱潮受益的程度，遠比市場想像的更多。

已公布第二季財報的晶圓代工龍頭台積電，以及超微執行長蘇姿丰再次認證AI產業的重要性，及未來爆發性成長力。

根據資料顯示，至2029年全球AI基礎設施市場的資本支出，預計將達到4,225.5億美元，而未來六年的複合年成長率將達到44％。

台股因5月～7月已明顯上漲，短線將是震盪整理的格局，但就中長線來看，第三季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50％～70％，帶動整體電子業營收季增20％。

法人預估，整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，明年獲利可望回到雙位數成長，AI產業仍是主要領頭羊，建議利用科技股短線大幅修正時分批布局，或是定期定額長線持有台股科技基金。

群益半導體收益ETF經理人謝明志認為，半導體庫存去化已經告一段落，由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，並帶動相關供應鏈如晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長。

中長期仍有助半導體業復甦，投資人不妨伺機透過台灣半導體收益ETF來建立部位，掌握台灣優質半導體企業之未來成長性，並兼顧半導體高息股所帶來的收益優勢。