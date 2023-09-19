經濟軟著陸機率高 債市漲多跌少

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債券基金資金流向

美國8月核心通膨月增率較預期高，加上生產者物價指數與零售數據亦比預期強，堅定市場對經濟軟著陸的看法，風險性資產漲多跌少。根據美銀統計顯示，過去一周包括投資級與非投資級等信用債單周雙雙迎來資金淨流入，僅新興市場債資金呈淨流出狀態。

安聯投信表示，持續釋出的經濟數據在過去一周牽動市場情緒，在較高通膨數據使市場擔憂聯準會未來升息空間的同時，較強的經濟數據則是緩解了市場對於景氣衰退的擔憂。

隨著美國10年期公債單周走高約七個基點來到4.3％左右水準，利率連動性較高的政府債券與投資級債單周多走跌；非投資級債指數則是表現較佳，單周多收紅。

債券布局上，安聯投信建議，目前信用債收益率仍明顯較公債為佳、且信用面仍穩健，可布局在收益較高的券種，同時因未來景氣衰退的疑慮仍未完全消除，配置信用債時宜聚焦評價相對較高的族群，也可維持部分防禦性資產，如全球債與短債等，平衡潛在的經濟衰退風險。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國通膨的確已顯著下滑，但核心通膨仍黏著，離聯準會目標尚遠，加上就業市場還是太強勁，預期將維持高利率較長一段時間，目前基金股票產業配置相對多元分散，在追求品質與避免評價面風險下尋求投資價值與機會，債券配置近期更偏好於投資級債，持續在投資級債有顯著加碼，也同時提升基金的整體債信評等。

元大投信認為，今年以來股市漲多，評價面上檔壓力明顯，凸顯股債平衡配置的重要性，特別是目前債券價格築底代表殖利率在高點，所以有收益率的保護，另債券相對股票也有避險價值，讓債券在這兩年來成為資產配置的標配，建議投資人透過債券部位配置平衡波動風險。