永豐4年到期美投資級債基金 25日開募

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看好通膨緩解下，升息循環即將結束，債市有機會迎來好光景，永豐投信表示，將於9月25日啟動募集「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」，訴求完全聚焦美國投資等級債券，搭配季配息機制，將協助投資人長期享受優質收益，同時把握期待已久的債市投資契機。

永豐4年到期美國優質投資等級債券基金擬任經理人吳如玉指出，觀察歷史經驗，升息循環結束時，債券殖利率通常較利率更早觸頂，且債券除能鎖定較高利率水準，所以當政策轉向降息時，債券潛在資本利得空間也值得期待。

依聯準會6月利率點陣圖預估，今年底利率區間預期落在5.50％至5.75％，明年底則在4.50％至4.75％，顯示距離升息結束已不遠。

再以1990年代以來四次升息循環來看，美國10年期公債殖利率在升息結束前平均二至三個月就觸頂，而債券殖利率與價格成反比，換句話說，每當升息接近尾聲時，即是進場布局債市的有利時機。

吳如玉說明，將募集的永豐4年到期美國優質投資等級債券基金有四大優勢，一是聚焦債券龍頭市場美國，標的皆是美國大企業或跨國企業在美發行的債券，可信賴度相對高；二是平均存續期不長，設定約四年，利率風險相對低；三是不選非投資等級，投資組合完全鎖定投資等級債券，有利於避開升息後常見的企業違約潮；四為皆須兩家以上信評機構認可為投資等級的債券，才能入選，安全性再升級。

永豐投信強調，永豐4年到期美國優質投資等級債券基金將於9月25日至10月6日展開募集，銷售機構是永豐金證券、永豐銀行、元大證券、元大銀行或永豐投信。

單筆投資門檻最低只要3萬元，相較於投資單一海外債券申購金額明顯更低，且一次即可持有50檔高評級的美國投資等級債券，投資風險相對分散，相當適合追求穩健債息需求的投資人將之作為理財計畫核心工具。