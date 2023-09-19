無懼殖利率震盪 非投資級債俏

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美國聯準會政策利率可能續升，長期殖利率走高反映對美國經濟更樂觀看法，通膨風險隨之升高，若想追求更高的風險溢酬，投信建議，信用債的配置可聚焦收益較高的非投資級債券，維持較高比重的墜落天使（Fallen Angel）非投資等級債券，抵禦潛在風險。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，目前經濟發展的趨勢來看，強勁的數據為聯準會繼續升息提供彈藥，實質利率升高沖淡經濟衰退風險，美國殖利率出現倒掛，持續看好Fallen Angel非投資等級債券的投資機會，即便是殖利率反覆震盪的去年9月23日至今年8月24日期間，該指數累積報酬率也超過8％，顯示Fallen Angel非投資級債券無懼殖利率，孳息報酬很給力。

展望後市，Fallen Angel非投資級債的違約率仍在低檔，企業良好的財務與債務狀況，讓債券的違約率不會大幅攀升，在經濟成長放緩的情況下，仍可維持不錯的償債能力。且歷經去年修正後，Fallen Angel非投資級債的評價面具吸引力。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，觀察第二季企業財報，非投資等級債公司財務體質表現穩健，包括槓桿率和利息覆蓋率都相較過去明顯改善，這意味著企業可以更容易地償還債務，因此非投資等級債的違約風險料可控，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，預期美國升息走入倒數階段。建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，因為擁有縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益利多，為現階段市場動盪下最佳財富守護者。

施羅德（環）環球非投資等級債券基金產品經理劉念慈強調，現在可說是布局非投資等級債最佳的時機，觀察過去十年在利率高點進場非投資等級債，一年後非投資等級債指數的報酬率，通常可在10％以上的漲幅。