智能電動車基金 可伺機布局

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智能車指數定時定額回測表現

淨零碳排趨勢下，全球已有150個國家努力淨零中，乘用車持續電動化、智能化，美國汽車工程師協會（SAE）各項規範定調，汽車產業未來30年皆將以智慧電動車為方針，創造出「智」與「能」的潛在商機，供應鏈大爆發，電動車基金後市可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據研調機構Gartner報告，純電動車（BEV）、油電混合車（HEV）將成為車用電子市場主要成長動能，今年車用半導體市場規模可望達769億美元、年增13.8％。以汽車行業來看，先進駕駛輔助系統（ADAS）的持續推動預計到2030年，由SAE定義的四級汽車中的半導體元件成本約4,000美元，較一級汽車的半導體元件成本為500美元，將成長8倍。

預期汽車行業半導體產值將從前年占比8％，到2030年將提升到13％至15％。建議可伺機布局智能車相關基金，掌握供應鏈爆發商機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，電動車已是不可逆，美、歐、日及大陸均要求汽車業者，將碳排放量在後年減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵業者進行電動車的開發，市場幾乎呈現光速成長。2012年全球電動車年銷量僅12萬輛，2021年創下歷史新高達到660萬輛，一周銷售數字就超過2012年整年。TrendForce預估，今年新能源車全球出貨量將達年產1,450萬輛，正式突破月產百萬輛的里程碑，並預估後年全球產出更將接近2,500萬輛水準，更是近年少見高倍數成長產業，也將帶動相關基金後市漲升行情。

大陸官方將減碳列為重要國家政策，龐大市場是全球發展電動車的領頭羊，去年全球售出的1,020萬輛電動車中，大陸占有590萬輛，比例高達58％，且年度銷量增加80％以上，顯見大陸電動車數量的飛速成長。隨美、歐及日也積極加入電動車戰場，未來商機無可限量。