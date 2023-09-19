醫療股CP值高 卡位補漲行情

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美國近十年醫療保險支出

樂觀市場情緒讓今年資金移至科技成長股，造成防禦特性醫療股被錯殺，儘管基本面不差，相對大盤續創30年來最差表現。投信法人表示，美國未來醫療保險支出逐年成長，且較不受景氣影響，醫療股CP（報酬風險性價比值）高，建議把握現階段布局良機，納入核心配置提升勝率。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，近期生醫業傳出重大利多，Novo公布GLP-1療效重大利多，減重藥物對1萬7,600名患者為期五年的三期試驗SELECT數據顯示，心臟病發、中風和心血管疾病死亡風險超預期降低20％。且美國醫療產業第二季財報整體穩定，為所有產業最佳。

黃俊晏分析，樂觀的市場情緒使今年的資金追逐成長股，醫療股因而不受青睞，累計資金流出達80億美元。但近期資金輪動初步扭轉，在科技股預支本益比、集中度過高、NASDAQ指數特別調整權重等因素下，醫療股資金流出暫歇，類股表現相對抗跌。目前大盤大幅震盪下，漲幅嚴重落後的醫療股後市補漲空間看俏。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，受人口老化趨勢、現代人對健康愈來愈重視等影響下，生技醫療產業之發展持續看好，包括製藥、醫材、醫保等需求不斷。新藥研發方面，今年來FDA累積核准35項新藥，較去年同期來的更加積極，為市場帶來商機題材，如全球減肥藥市場規模逐年攀升，至2030年可達770億美元，商機潛力龐大，加上由國際大藥廠所研發之減肥新藥，不僅有助減重，也能降低心臟疾病，在長期需求趨勢看好之下，投資前景值得期待。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔強調，統計顯示美國肥胖症藥品營收去年開始大幅成長，全球相關藥物銷售也明顯上升，去年全球主要肥胖症藥品營收約25億美元，今年可望呈現倍數增長至61億美元。預測機構估計，到2030年營收將達到400億美元以上水準，整體醫療產業商機不斷，成長趨勢明確，建議可把握布局機會。