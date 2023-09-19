抗氣候變遷 減碳基金吃香

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受極端氣候衝擊，7月正式成為全球史上最熱的月份，各國加快淨零碳排時程、擴大再生能源投資、減少溫室氣體排放。投信法人表示，氣候風險成為各國政府和企業高度重視的議題，積極減碳對抗氣候變遷浪潮，將帶動自己減碳也幫其他公司減碳的「碳手印企業」加速成長，布局相關基金吃香。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲指出，在全球政府與企業的鼎力響應下，減碳經濟將帶來龐大的淨零排放商機，若要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機，可聚焦五大減碳主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業的發展來看，根據市調公司Grand View Research於去年8月公布的統計數據，到2030年的全球市場規模將達到2.9兆美元，顯示相當可觀。

柏瑞投信認為，聯準會鷹派態度使得市場預期高利率環境將維持更久，加上大陸經濟前景擔憂導致風險情緒惡化，近期全球股市出現較為劇烈的震盪。但考量企業基本面持續上修、製造業庫存調整進入尾聲，在股市仍處於多頭格局的環境下，季節性的回檔反而可視為中長期布局碳手印企業的良機。

安聯投信分析，歐美相繼推出綠能法案，加速推動減碳效益，例如IRA法案大幅推升美國上半年綠能產業投資項目及金額，統計至今年上半年，自IRA法案宣布後，美國已有超過270個綠能產業相關開發項目公布，已宣布投資金額將過1,320億美元，電動車、太陽能、電網&儲能為今年上半年美國境內綠能產業投資前三大投資項目。

資金來源方面，外資投資項目占比近4成，平均投資規模及金額遠超過美國企業；又譬如歐盟提出淨零產業法，目標2030年歐盟整體淨零技術及產能必須達到年度需求量的40％。

安聯投信強調，主要政策方向將透過簡化投資審查、放寬政府補貼限制、減稅等方式，加速扶植歐盟的戰略性淨零產業。淨零產業草案主要涵蓋八項主要「戰略性淨零科技」，包含太陽光電與太陽熱能、陸域風力與海上再生能源、電池與儲能、熱泵與地熱、電解槽與燃料電池、沼氣／生質甲烷、碳捕獲、利用及封存、電網技術。