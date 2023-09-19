旅日潮再起！日本旅遊聰明玩 「雙幣卡」避匯損、賺回饋

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賞楓、泡湯旺季來臨，市場預期旅日潮再起，民眾可精挑銀行遊日專屬優惠搭配利用，聰明旅遊替自己省下荷包，其中雙幣信用卡與日本當地高優惠的交通卡優惠最為實用。

玉山熊本熊信用卡推出日圓雙幣卡版本，主要就是能享降低換匯成本、免收國外交易手續費、出國不須攜帶大量現鈔之三大好處。舉例來說，日圓雙幣卡就是同時擁有「新臺幣」以及「外幣」的信用卡，指的是在國內消費使用臺幣付款，海外消費則用日幣付款，因此需要有新臺幣帳戶以及外幣帳戶，並且設定信用卡帳款自動扣繳（新臺幣消費於臺幣帳戶扣繳、日圓消費於外幣帳戶扣繳）。

民眾可在日圓低點時，透過玉山網路銀行事先買好日圓，透過匯率減分優惠、降低換匯成本，也不用提領大量的現鈔出國，更可以減少換匯時間。所以至日本旅遊時，以玉山熊本熊雙幣卡消費，除直接以日圓付款，還可有最高8.5％的刷卡回饋，現金回饋還可直接折抵在當期信用卡帳單。

永豐銀行日本旅遊首推永豐幣倍卡（日圓雙幣卡），讓民眾旅日使用雙幣卡直接從外幣帳戶扣款，避開匯損同時也賺得消費回饋。舉例來說，出國前一個月先以新臺幣10萬元進行「換匯優利定存」，獲1個月期1.65％優利，等於多賺約630日圓零用金，在日本當地以永豐幣倍卡（日圓雙幣卡）刷卡支付3萬日圓的飯店住宿費，可獲10％刷卡金回饋（含活動登錄3％），也就可省下約3,000日圓。

北富銀建議民眾，出發前可先到北富銀分行出示J卡提領日圓現鈔，拿專屬優惠，也可預先用J卡儲值日本Suica、PASMO交通卡，落地日本即可交通、購物暢行無阻，免掏現金還有10％優惠。購物消費方面，部分商場刷J卡免稅之外再折價，及指定便利商店刷J卡10％優惠。