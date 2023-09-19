地球沸騰時代來臨 柏瑞投信：碳手印企業加速成長

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受到極端氣候的衝擊，2023年7月正式成為全球史上最熱的月份。聯合國示警，現在已從「地球暖化」進入到「地球沸騰（Boiling）」的時代，各國應加快淨零碳排時程、擴大再生能源投資、減少溫室氣體排放。柏瑞投信表示，氣候風險已成為各國政府和企業高度重視的議題，在積極減碳對抗氣候變遷的浪潮推動下，將進一步帶動自己減碳、也幫其他公司減碳的 「碳手印企業」加速成長。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，在全球政府與企業鼎力響應下，減碳經濟將帶來龐大商機，掌握低碳經濟轉型帶來的投資契機，可聚焦五大主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業發展來看，根據Grand View Research於2022年8月公布的數據，到2030年全球市場規模將達2.9兆美元。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲指出，受到產業景氣、新產品推出慣性、財報發布與節慶效應等因素影響，傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節。根據統計，1992年至2022年美國標普500指數在8月及9月多呈下跌，但在短暫修正後，該指數通常在第四季迅速反彈，因此現階段是介入股市相對較佳的時機點。

柏瑞ESG減碳全球股票基金聚焦在其產品或服務有助幫助他人減少碳排的企業，投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程，採用柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究（LCR）和分析企業永續經營表現的股票風險評估（ERA）框架，使得該基金績效表現相對出色。