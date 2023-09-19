中正大學前瞻中心 獲國際資安認證

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因應智慧製造安全需求益增，國立中正大學致力於推動工業資安的發展。日前，中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心成功通過IEC 62443-2-4國際工業控制系統資安認證，成為台灣少數獲得該國際認證的學府之一。中正前瞻中心期許透過此次認證，能夠進一步在智慧製造領域中引領創新，為台灣產業的升級與轉型貢獻更多心力。

通過IEC 62443-2-4認證，中正大學前瞻中心將在工業界建立更高信譽，企業和合作夥伴可以更具信心地與中正大學合作，共同推動智慧製造技術的應用和發展；姚賀騰團隊共15人等歷經3年從規劃、提案、差異性分析、制度建立、購買相關設備、認證文件反覆校閱修正與最後進行實地稽核等努力，7月19日成功地取得通過證明並在9月18日舉行授證儀式。

姚賀騰主任強調，此次認證只是中正大學在工業資安領域努力的開端，未來將進一步擴大前瞻智慧製造中心研究領域，涵蓋智慧製造系統、工具機、人工智慧、工控資安、工業物聯網等，並促進校內外跨領域的合作，以培養更多在智慧製造領域的專業人才，並將智慧製造技術應用於各個產業，推動台灣智慧製造的蓬勃發展。

此外，由國立勤益科技大學電資學院、國立中正大學工學院、國立中正大學前瞻中心共同主辦，教育部以及國科會指導，預計於10月13日在福華飯店舉辦「智慧機械工控資訊安全論壇」臺中場，論壇中特別規劃相關資安議題探究，例如：實體人員入侵偵測等主題，歡迎蒞臨。