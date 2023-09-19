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中正大學前瞻中心 獲國際資安認證

取得IEC 62443-2-4通過證明，將擴大前瞻智慧製造中心研究領域，促進校內外跨域合作

  • 工商時報 李淑慧
●中正大學機械系劉德騏老師（左一起）、必維國際檢驗集團詹燿州主任、林宗慶技術經理、中正大學張文恭副校長、前瞻中心姚賀騰主任、中正大學資工系林柏青老師、勤益科大林宗宏老師及中正大學機械系郭秉寰老師等貴賓於工控資安授證儀式會後合影。圖／中正前瞻中心提供
●中正大學機械系劉德騏老師（左一起）、必維國際檢驗集團詹燿州主任、林宗慶技術經理、中正大學張文恭副校長、前瞻中心姚賀騰主任、中正大學資工系林柏青老師、勤益科大林宗宏老師及中正大學機械系郭秉寰老師等貴賓於工控資安授證儀式會後合影。圖／中正前瞻中心提供

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因應智慧製造安全需求益增，國立中正大學致力於推動工業資安的發展。日前，中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心成功通過IEC 62443-2-4國際工業控制系統資安認證，成為台灣少數獲得該國際認證的學府之一。中正前瞻中心期許透過此次認證，能夠進一步在智慧製造領域中引領創新，為台灣產業的升級與轉型貢獻更多心力。

通過IEC 62443-2-4認證，中正大學前瞻中心將在工業界建立更高信譽，企業和合作夥伴可以更具信心地與中正大學合作，共同推動智慧製造技術的應用和發展；姚賀騰團隊共15人等歷經3年從規劃、提案、差異性分析、制度建立、購買相關設備、認證文件反覆校閱修正與最後進行實地稽核等努力，7月19日成功地取得通過證明並在9月18日舉行授證儀式。

姚賀騰主任強調，此次認證只是中正大學在工業資安領域努力的開端，未來將進一步擴大前瞻智慧製造中心研究領域，涵蓋智慧製造系統、工具機、人工智慧、工控資安、工業物聯網等，並促進校內外跨領域的合作，以培養更多在智慧製造領域的專業人才，並將智慧製造技術應用於各個產業，推動台灣智慧製造的蓬勃發展。

此外，由國立勤益科技大學電資學院、國立中正大學工學院、國立中正大學前瞻中心共同主辦，教育部以及國科會指導，預計於10月13日在福華飯店舉辦「智慧機械工控資訊安全論壇」臺中場，論壇中特別規劃相關資安議題探究，例如：實體人員入侵偵測等主題，歡迎蒞臨。

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