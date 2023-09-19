第一金人壽淨溪 結合Qwalker傳遞永續

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第一金人壽於9月16日舉行「淨心淨力 與Q同行」活動，號召上百位民眾一同聚集大直橋下美堤河濱公園，沿著溪流撿拾遊客隨手丟棄的飲料杯、塑膠袋等垃圾，集結眾人之力一人一袋來淨溪，守護生活環境以及海洋永續，展現「環保從近做起，關心沒有句點」的精神。

城市的溪流蘊含豐富生態，而漂流在溪流中的廢棄物最終匯流向海洋，第一金人壽發起的淨溪行動，就是從河川源頭攔截垃圾大軍，並特別選擇搭乘捷運就能抵達的地點，讓民眾以最低的碳足跡，為環境盡一份心力，希望透過第一線淨溪行動，從內喚起守護環境的意識，也向外傳遞永續精神。

活動中，除透過撿拾垃圾以及水質檢測，帶領民眾實際感受河川與生活的緊密關聯外，更結合第一金人壽開發的「Qwalker App」，邊淨溪邊累積的步數即可轉換成Q幣，Q幣可兌換App裡的多項好禮或優惠，不只幫助民眾建立健康及環保意識，更讓民眾享受走路換好康的趣味體驗。

第一金人壽為響應集團ESG永續金融服務，以有感、充滿互動性的Qwalker鼓勵用戶鍛鍊健康，至今累計會員數已超過2萬人，並列為金管會「永續金融先行者聯盟」中的重要施展計畫，今年年底Qwalker將再推出走路減碳數據，讓會員更直接地看到自己為地球帶來的減碳效益。