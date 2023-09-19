昇恆昌號召千人 響應國際淨灘日

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長期投入社會公益的昇恆昌免稅店，為呼應地球暖化及陸地、海洋生態等重要環保議題，2023年推出了1％ ESG行動計畫，會持續投入所有同仁1％的時間、企業資源等努力往永續的方向前進。因此今年昇恆昌在全台據點認養22.35公里，超過全台灣1％的海岸線長度，已於9月16日國際淨灘日當天，全台北中南及離島共11個據點，號召上千位合作廠商、品牌及消費者擔任志工，挑戰連線一起淨灘，呼籲大家只要付出自己的1％，累積起來也能成為環境保護的重要力量。

今年首次挑戰昇恆昌集團全台11個據點，從新北萬里、石門、淡水、林口，到台中大甲、高雄林園，包含金門、澎湖、綠島、小琉球等離島，在9月16日國際淨灘日當天一起連線淨灘。合計共整理了全台灣超過11公里的海岸線，除了昇恆昌同仁外，還邀請會員、親朋好友跟上下游廠商合作夥伴們一起響應，總參與人數超過1千3百人，一共清出近3,000公斤的垃圾。昇恆昌也導入國際淨灘行動 International Coastal Cleanup（ICC）表格，將海洋廢棄物分成五大來源並製作表格，用數據進行淨灘監測，也讓淨灘更具教育意義。活動當天所有海洋廢棄物，除了數量統計第一名的寶特瓶外，疫情後也撿到越來越多的廢棄口罩，最特別的是澎湖同仁撿到來自中國浙江的保險套，新北林口海岸也撿到整個浴缸。

昇恆昌也透過其他方式實踐綠色行動，也期待未來有更多民眾一起加入保護台灣這塊土地。