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抓住夏豔的尾巴！YouTube讓展覽動起來

  • 中時即時 李欣恬
由文化部指導、台灣博物館文教基金會所主辦，YouTube與泛科知識共同合作的「MuseumerxYouTuber跨域創作交流會」，於18日下午舉行。左起為泛科學知識長鄭國威、旅行長工頭堅、台灣博物館文教基金會董事長王時思、YouTube 大中華區副總經理陳容歆。（台灣博物館文教基金會提供／李欣恬台北傳真）
由文化部指導、台灣博物館文教基金會所主辦，YouTube與泛科知識共同合作的「MuseumerxYouTuber跨域創作交流會」，於18日下午舉行。左起為泛科學知識長鄭國威、旅行長工頭堅、台灣博物館文教基金會董事長王時思、YouTube 大中華區副總經理陳容歆。（台灣博物館文教基金會提供／李欣恬台北傳真）

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短影音年代，作一名YouTuber有多簡單？又有多困難？開直播又有什麼「眉角」？由文化部指導、台灣博物館文教基金會所主辦，YouTube與泛科知識共同合作的「MuseumerxYouTuber跨域創作交流會」，於18日下午舉行，現場有多位YouTuber和與會人士分享他們的創作經驗。

台灣博物館文教基金會王時思董事長表示，博物館要接軌現代生活，就要以現代化的方式與社會溝通，知識影音化的時代，如何運用並說出好的故事，讓內容觸動大眾，是博物館人需具備的技能，將好的故事帶給大眾，讓大眾認識自己，再將這些台灣文化、歷史、藝術等內涵推向國際，想到台灣就想到要參觀博物館，是努力的目標，今天這場活動是一連串合作的開始，期待未來在線上看到有趣的博物館影音，發揮博物館更大的功能與影響力。

這是台灣博物館文教基金會首次與YouTube官方合作舉辦的跨域交流會，透過2023 YouTube Festival系列活動，邀請全台各地的博物館從業人員與知識型YouTuber共同分享交流，希望在當前新媒體的時代潮流中，能夠走出一條新路，無論是展覽從業人員或是YouTuber，都可以利用館內的資源，透過新手法的轉譯，創作更多可能性。

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