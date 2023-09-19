Fed利率會議前夕 美股收平 蘋果彈1.7％

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超級央行周揭開序幕，美國聯準會將於19日起召開為期二日的利率決策會議，投資人態度謹慎，華爾街股市18日低開，開盤近一小時標普500指數和那斯達克指數相繼轉漲，道瓊工業指數緊隨其後，但尾盤時段漲幅明顯收窄，終場近乎收平。

道瓊工業指數收盤上漲6.06點，或0.02％，收報34,624.3點；標普500指數揚升3.21點，或0.07％，收在4,453.53點；那斯達克指數上揚1.9點，或0.01％，收13,710.24點；費城半導體指數攀升16.07點，或0.46％，收在3,492.47點。

聯準會9月會議即將展開，根據CME的FedWatch工具，市場預估9月會議按兵不動的機率來到99％，11月再升1碼的機率則徘迴於34％上下，顯見外界普遍預期聯準會將維持利率不變，並預估將大幅上調經濟預測，在點陣圖中暗示今年將再升息一次。

另外，英國央行料將第15次升息，但可能為本輪周期最後一次，而日本央行可能會維持負利率不變。

市場靜待等待聯準會公布利率決議，美債殖利率在美股盤初集體小幅走高，午盤後10年期美債殖利率轉跌至4.31％，但仍接近8月23日以來的三周高點；2年期美債殖利率最高升4.6個基點，上逼5.08％，連續多日站穩5％關口上方，並徘徊於月內高位。

政經方面，美國政府再度面臨關門危機，且外界預估，此次關門的代價恐會是史上最高的一次，更加令人關注的是政府停擺將持續多長時間，高盛預估將為期二至三周，穆迪分析公司的經濟學家則預估整個第四季恐會陷入停擺，最終導致美國第四季國內生產毛額（GDP）的成長率降低1.2個百分點。

另美國汽車工人聯合會（UAW）罷工進入第四天，財政部長葉倫18日對此表示，現在判斷罷工對經濟的影響仍為時過早，後續的影響將取決於罷工持續多長時間，她強調，拜登政府預期UAW和三大汽車製造商持續談判，並達成解決方案，期盼雙方縮小分歧，努力達成雙贏的協議。

福特在加拿大也面臨罷工危機，代表5,600名汽車工人的工會目前正與福特進行協商，若未能在周一晚間11時59分之前達成協議，工會便會展開罷工。三大車廠股價集體下挫，福特汽車跳水2.14％，來到12.34美元，通用汽車下跌1.80％，收在33.34美元，Stellantis則挫跌0.67％，收報17.79美元。

個股方面，蘋果iPhone 15即將開賣，也於周一發布適用於iPhone的iOS17，為 今年最大軟體更新。蘋果大多頭Wedbush出台報告表示，自上周五至周日下午為止，iPhone 15預購量比華爾街的預期要強得多，較iPhone 14增長約10％至12％；另摩根士丹利和高盛都認為，蘋果最新iPhone的交貨時間和預訂數據都優於預期，顯示出供應限制和強勁的早期需求，短期內股價有望復甦。蘋果周一收紅1.69％，報每股177.97美元。

大型科技股周一漲跌互見，Meta上漲2.24美元，漲幅0.75％，收報302.55美元；Google揚升0.66美元，漲幅0.48％，收報138.96美元；微軟則下挫1.16美元，跌幅0.35％，收在329.06美元；亞馬遜挫跌0.41美元，跌幅0.29％，收139.98美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.42美元，跌幅0.47％，收報88.83美元；日月光ADR挫跌0.02美元，跌幅0.26％，收在7.68美元；聯電ADR下滑0.07美元，跌幅0.96％，以7.22美元作收。