9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

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台股今（9/19）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.法人指出，受惠投信與與八大公股行庫買進，軍工航太、低軌衛星、鋼鐵等三大族群在昨指數大跌之際的表現相對抗跌，包括長榮航（2618）、大成鋼（2027）、漢翔（2634）等公股加碼股，可持續留意後市行情。

2.2024大選話題升溫，國家隊18日進場，八大公股行庫豪砸71.42億元護盤，是8月9日來最大單日買超，投信更連33買達997億元。分析師認為，歷史經驗總統大選前台股上漲機率高，加上勞退基金及退撫基金尚可撥款超過1,800億元，國家隊進場救市績效可期。

第一金投顧董事長陳奕光表示，建議投資人可把握大選前行情，包括政策利多加持的產業及受惠股。

3.英特爾搶攻先進封裝製程，向玻璃基板邁出一大步。為解決有機材質基板用於晶片封裝產生翹曲問題，英特爾18日宣布，將推出業界首款下世代先進封裝的玻璃基板，預估2026～2030年量產。 業者指出，玻璃材質的晶片基板，受惠於低間距及更小的膨脹係數，生產製程具優勢，預計相關晶片最早可在2024年年底前生產，搶攻大型數據中心GPU及加速器市場，台廠積極配合英特爾研發，健鼎、欣興及南電等可望迎來商機。

半導體巨擘英特爾搶攻玻璃基板商機，英特爾透漏，只要有更先進的封裝技術，可以幫助到客戶都會積極發展，同時也會與PCB公司合作研發。業者指出，國內一線PCB及載板廠可望受惠，其中，欣興為與英特爾關鍵的合作夥伴，健鼎也助攻英特爾Eagle Stream新產品，兩者將為未來先進封裝技術重要推手。

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4.超級央行周揭開序幕，美國聯準會將於19日起召開為期二日的利率決策會議，投資人態度謹慎，華爾街股市18日低開，開盤近一小時標普500指數和那斯達克指數相繼轉漲，道瓊工業指數緊隨其後，但尾盤時段漲幅明顯收窄，終場近乎收平。

道瓊工業指數收盤上漲6.06點，或0.02％，收報34,624.3點；標普500指數揚升3.21點，或0.07％，收在4,453.53點；那斯達克指數上揚1.9點，或0.01％，收13,710.24點；費城半導體指數攀升16.07點，或0.46％，收在3,492.47點。

5.人工智慧（AI）無疑是今年市場最夯的概念，但「股神」巴菲特在去年第三季買進全球晶圓代工龍頭台積電，卻旋即在第四季反手大賣、今年首季全數清倉。但分析師指出，巴菲特透過旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），仍祕密持有五大AI股，其中就包括台積電。

目前NEAM就持有五檔AI概念股，包括台積電、蘋果、恩智浦、博通和Alphabet。根據美國上市監管文件13F披露，截至今年第二季底，巴菲特透過NEAM，仍持有22,325股台積電，截至9月15日，市值約199萬美元。分析師認為，至少在投資策略角度而言，巴菲特與AI的距離並非那麼遙遠。

6.MCU廠9月需求較8月改善，MCU廠第三季業績愈來愈好，主要是客戶趕中秋節、雙11拉貨，且經過一年庫存去化，通路及代理商也恢復拉貨。法人預估，笙泉（3122）、偉詮電（2436）及通泰（5487）等訂單透明度走佳。

7.靶材大廠光洋科（1785）董事長黃啟峰昨（18）日在法說會表示，目前市場整體需求仍相對低迷，預期下半年市況和上半年差不多，產業到明年上半年都將維持目前情況，但長期仍看好半導體產業強勁成長，未來將聚焦半導體、雲端資料儲存解決方案等2大產業布局，以擴大市占增添成長動能。

8.偉詮電（2436）總經理林崇燾指出，終端消費市場還沒有回到疫情前，但MCU庫存健康去化，下半年迄今，該公司營收年對年呈現成長，月對月也逐步加溫，訂單能見度可以看到第四季，有機會持續到農曆年前。

展望未來，他對USB Type-C充電器控制晶片、伺服器散熱風扇的馬達控制晶片看法樂觀，將成為該公司未來成長雙引擎。

9.韌體廠商系微（6231）指出，隨著PC需求回溫，該公司業績下半年將優於上半年，全年度營收有機會回到疫情前的水準。目前PC客戶占營收比重達65％，近來也新增AI伺服器、5G、IoT的客戶。至於一直耕耘推廣的Open BMC遠端伺服器晶片，亦有多達60家業者表達興趣，期待明後年有機會發酵。

10.遭到台積電傳聞利空打擊，台積電、AI股18日股價炸裂，拖累台股重挫222點，長黑K棒摜破季線，守穩月線。台股三名師認為，鑑於台股擁有十千金行情多頭、AI股長線景氣樂觀等五大利多，此時大跌是總統大選前的上車時機。

11.華擎（3515）著手為小金雞上市櫃做準備，預計最快於今年底推動旗下伺服器事業永擎電子在台首度公開發行（IPO），另旗下以工業應用主板／系統及Edge AIoT、AI BOX等相關業務為主的子公司東擎科技，也已規畫跟進IPO，做為華擎在板卡、電競等消費性事業之外的營運兩隻腳。

12.大宇資（6111）第四季本業發威，累計近十款遊戲產品將於海內外發行，加上轉投資事業如合正（5381）、安瑞（3664）及全達（8068）有機會轉盈，大宇資第四季力拚轉盈。

大宇資訊本業遊戲方面，今年最大投資在於印度研發中心，7月推出第一人稱射擊遊戲Raider Six，目前在印度市場下載450萬，新增帳號數350萬。

13.大陸救房政策增強散裝市場信心，波羅的海海岬型指數BCI 18日續漲147點至1,749點，日租金大漲1,219美元至14,503美元，累計BCI指數近九日強彈逾75％、日租金上漲6,237美元，以海岬型船為主力的散裝族群裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）受惠，尤其有環保節能新船者，可賺到較高日租金或長約價，已經獲利。

14.提供研發軟體、CAE（電腦輔助工程）的虎門科技（6791），為強化留才機制，預計10月份啟動開辦「員工持股信託」，除員工可自訂金額購買公司股票，公司也會相對提撥獎勵金。換算每年調薪幅度為4％～10％。

虎門科技自2020年起獲利連三年突破新高，今年前八月營收3.68億元，年增14.02％，上半年稅後純益0.4億元，每股稅後純益1.92元，同步創同期新高。

15.台積電創辦人張忠謀按讚台灣半導體產業，他指出，台灣有三大優勢，包括擁有半導體人才、人才流動率低、交通方便等優勢，他並強調，台灣要捍衛目前在全球半導體產業的領導地位。

16.全球規模最大的歐洲工具機展（EMO）18日在德國漢諾威登場，台灣有包括友嘉集團、上銀、程泰集團、台中精機、永進及東台集團等144家廠商參展，並鎖定航太、電動車、新能源等產業，展出智慧化、複合化或自動化解決方案。為了搶單，主帥或二、三代親征，坐鎮會場。

17.遊艇產能明年將滿載，因應客戶訂單需求，東哥遊艇董事會18日通過資本支出20億元，在現有的兩座廠房附近購地興建第三廠，預定2025年下半年量產，用於生產35至40公尺的豪華遊艇，年產能為6至8艘，屆時東哥三個廠的總產能將達18至24艘。

18.工業電腦大廠樺漢（6414）積極推展「軟硬整合」布局策略，18日公告由子公司Kontron AG取得ALTIMATE全數股權，斥資1,164萬歐元，換算新台幣約3.97億元，併購重點聚焦在取得運輸軟體相關專業技術。

19.PCB廠走過上半年低潮，本季可望邁入全年高峰，HDI板大廠華通（2313）為美系消費性品牌、陸資手機品牌廠供應鏈，隨著中、美二大重量級客戶新機預購火熱，推升華通第三季營運，法人預估，華通本季可望季增15％，繳今年單季營收新高紀錄，若11月後新機銷售動能延續，第四季有機會挑戰持平。

20.台積電投資美國廠計畫持續進行！經濟部18日召開投資審議委員會，會中核准及備查重大投資案件計八件，其中台積電獲准以45億美元，增資美國亞利桑那州廠做為營運資金。這是投審會繼今年3月同意台積電增資35億美元給美國廠之後，第二次放行台積電增資。

21.尚騰汽車集團多元拓展國內汽車事業版圖再下一城，攜手上市車燈零件廠堤維西導入韓國隔熱貼膜技術，雙方將成立合資公司，並於10月發布全新品牌「U盾」，亦同步推出號稱為「終極解決方案」的隔熱紙技術。

22.高雄市政府已公告亞灣第一個捷運聯合開發案招商－高雄捷運黃線Y15站土地開發，鎖定有意前進亞灣設立企業總部與研發中心的國內外廠商，開出開發商最高可分回70％樓地板面積的條件，若順利脫標，可望引資115億元。

23.華航廣開航點搶賺日圓，宣布台北-熊本航線18日開航，每周飛航2班往返，預計12月起增班至每周4班，搭配明年1月起增至每周16班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周將達20班，飛航班次最密集、雙點進出最便利，大幅提升旅客行程安排靈活度。

24.「護國神山」台積電受到通知設備供應商延後交貨消息影響，18日股價修正逾3％，跌落月線、半年線雙重關卡。不過，在台積電出現急跌走勢之下，再度觸動小資族「危機入市、低檔布局」操作心態，單日零股交易爆出逾158萬股大量，創近兩個月以來新高。

25.政府鼓勵都市更新與危老重建，被視為金融業ESG的一環，近年民營銀行也加入危老重建之列，結合信託機制協助地主或建商降低資金風險，或協助地主自建來提高銀行土建融業務，台北富邦銀今年洽辦的都更與危老案件已破百件，玉山銀行也逼近百件。

26.DRAM近期報價止穩，繼DDR5價格第三季止跌回升後，DDR4及DDR3現貨價最新報價也多呈現翻揚，業界人士預期，DRAM第四季合約價看漲。

三星9月宣布擴大減產，限縮DRAM、NAND Flash供給，在供應商不願再降價下，DDR4 1G*8顆粒現貨價持續上漲，近兩周累積漲幅超過1成。

27.台北市頂級辦公室需求穩定，租金行情持續居高不下，富邦信義A25總部大樓完工，首見租金實價登錄，低樓層的18樓戶月租金91.3萬元出租，換算每坪月租金達4,000元，信義計畫區已至少有八棟商辦租金站上每坪4,000元高位。

28.品牌廠華碩與網家旗下21st FinTech（廿一世紀數位科技），攜手首推電競筆電訂閱方案，搶攻消費者年年換新機的新消費商機。

這也是兩業者分別於自家推出商用PC租賃，與iPhone訂閱方案後，在台首見的電競筆電月付型出租商模。

29.產業研調機構Omdia發表最新研究顯示，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56％。隨著新創公司和大型雲端服務業者（hyperscaler）發布大型語言模型和擴散模型（diffusion model），生成式AI應用市場已於2023年呈現爆炸性成長。

30.匯銀主管認為，新台幣在32元有重重關卡，除央行機動進場調節，及月底加季底出口商作帳拋匯需求，短線相對有撐。接下來第四季升息將進入尾聲，加上近來人行加強穩匯，連動新台幣在內的主要亞幣，貶勢預估逐漸收斂。

31.美國聯準會（Fed）今（19）日起召開兩天決策會議，專家認為Fed有可能開始調升中性利率預測。法國巴黎銀行經濟學家舒利亞提耶娃（Yelena Shulyatyeva）表示，這代表「整體利率水準將升高」。目前Fed的中性利率在2.5％，但預估區間介於2.375至3.625％之間。

32.宏碁集團創辦人施振榮退而不休，因應全球淨零碳排、海洋永續趨勢，再跨入「藍能」新領域，與四十年老友、藍色經濟理念倡議人Gunter Pauli共同發起，與台灣產業界攜手打造零碳排遊艇，並建置Porrima未來船供應鏈，同時亦偕緯創投入風能發電商機，與德國Skysails共同開發新技術。

33.成立20年後，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）終於在上周末達到500萬輛的生產里程碑，距離上一次達到400萬輛，中間僅隔六個月。對此，特斯拉執行長馬斯克發文慶祝。

34.在中美雙邊官員積極鋪墊下，「習拜會」再露曙光。中共中央外事辦主任王毅和美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16至17日於馬爾他舉行多輪會晤，美方官員透露，兩人談及領導人會面的可能性。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家副主席韓正也接力於美東時間18日會晤。

35.財政部近日核釋，機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工確診新冠隔離治療請假期間的薪資，如超過勞動基準法工資給付標準或勞雇雙方約定金額，得就該超過部分金額的200％，自申報當年度所得稅的所得額減除。

36.中鋼上周開出第四季盤價，多數產品皆上調價格，其中與下游螺絲業息息相關的棒線，每噸調漲1,000元，新價雖沒有太多反彈聲浪出現，不過螺絲廠也坦言，第四季仍難有看好的理由，恐無法增加棒線買氣，更有業者直言想等中鋼的專案價出爐再出手進貨。（中性看待）

37.美國三大汽車廠鬧罷工，外媒報導工會談判代表揚言不排除擴大行動。對此，國內汽車零件廠包括和大（1536）、世德（2066）、劍麟（2228）、麗清（3346）及聯嘉（6288）等公司皆表示，北美市場業務目前皆仍維持正常出貨，將密切關注後續發展。(中性看待)

38.台康生（6589）雙喜臨門，授權給Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品EG12014，獲歐盟藥品管理局（EMA）人體用藥品委員會CHMP推薦上市許可正面意見，有機會力拚第四季取得藥證。另該乳癌生物相似藥EG12014「益康平」凍晶注射劑150毫克，繼今年5月獲得台灣TFDA核准上市後，18日公告獲健保核價給付，每支11,323元。

39.房市928檔期眾案齊噴，上市櫃建商看好新青安房貸政策撐出剛性需求和買氣，合計近1,500億元新案蓄勢上膛，包括勤美（1532）、中工（2515）、宏普（2536）、愛山林（2540）、華固（2548）、遠雄建（5522）、達麗（6177）等7家，手中百億級大案就有8筆，推案來勢洶洶。

40.三福化（4755）因半導體、面板業務需求持穩復甦，營運推進，法人預期第三季營收有機會重返年增表現，搭配下半年回收顯影劑設備等工程收入進帳，毛利率蓄勢推升。晶呈科（4768）新品布局加速推展，規畫在二廠生產去光阻液，已接獲新客戶訂單，並有超過雙位數客戶洽談樣品測試中；目前接單情況比預期要好，有機會在今年底前開始出貨。

B.利空因子：

1.美國房貸利率8月攀抵近20年高點，導致房市爆發解約退訂潮。據房地產經紀商Redfin最新數據顯示，美國8月取消購屋合約比率，創2022年10月以來最高。

2.儘管美國聯準會（Fed）利率會議按兵不動應該已成定局，但主席鮑爾20日會後記者會的談話，特別是針對降息釋出的蛛絲馬跡，都有可能讓美股震盪加劇。

根據外媒報導，鮑爾會後聲明預料將與8月他在傑克森霍爾央行年會演說內容差不多。不過市場分析師指出，Fed發布最新利率點陣圖與會後記者會問答環節，才是牽動美股走勢的重頭戲。（中性看待）

3.中國人民銀行近期多箭齊發試圖拉抬匯市，但邊際效應遞減愈加明顯。人民幣兌美元中間價18日連六漲，再創逾一個月新高。但在岸價和離岸價不僅跌勢擴大，中間價和市場價的價差擴大到逾1,200個基本點，兩者悖離之勢愈加明顯。

4.美國預計10月起恢復學貸還款，未來一年消費者的荷包可能縮水多達1,000億美元，民眾可能開始縮衣節食，大型零售商對此感到憂心忡忡。

5.利率前景不明，資金轉往美債，加上投資型保單新制壓抑買氣，壽險8月新契約保費約485億元，今年已有三個月單月賣不到500億元，前八月累積新契約保費收入僅4,722億元，剩下四個月即便沒有衰退，全年新契約保費亦難破7,000億元，恐創下2007年以來的17年新低。

6.大陸疫情經濟不佳，歐美市場需求不如預期，上銀、直得、全球傳動等傳動系統元件廠訂單能見度出現下滑，從第二季的平均3.5～4個月降至目前的1～2個月，預估明年營運才變好。

7.憂分紅保單爭議再起，金管會緊盯。保誠人壽分紅「神單」改版新上架16天就停售，金管會官員表示，已要求保誠人壽解決三大問題，一是分紅揭露方式要讓保戶「看得懂」；二是銷售不得讓客戶誤會有保證、投資、儲蓄的疑慮，三是分紅機制要明確。

8.美國聯準會持續升息，銀行今年不賣保單改賣美債，對壽險新契約保費貢獻下滑。壽險公會統計，前八月銀行通路貢獻新契約保費僅1,684億元，比去年同期少1,319億元、減幅近44％，依此趨勢，全年銀行通路貢獻恐不到2,500億元，恐創2007年以來的17年新低。

9.勞動部18日公布最新無薪假統計，目前有642家事業單位、1萬1,738人正在實施無薪假。勞動部指出，這一期仍以製造業增加712人較多，其中新增較明顯的包括一家自行車零組件業者與一家真空設備廠商，因受到訂單減少影響，分別通報140人與180人。

10.歐洲央行（ECB）管理委員會委員暨希臘央行總裁圖納拉斯（Yannis Stournaras）17日接受媒體訪問時指稱，借貸成本很可能已經觸頂，目前歐元區各國政府應藉由緊縮財政政策來協助遏止通膨。

11.歐盟在文件示警，2030年前歐盟在鋰電池和燃料電池對中國的依賴，堪比俄烏戰爭前對俄羅斯能源的依賴，有此前車之鑑，歐盟必須積極採取行動，避免危機重演。

12.根據加州政府文件，總部在聖荷西的網路設備大廠思科（Cisco）準備10月在南灣區裁撤350名員工，為今年來第二輪裁員行動，顯示矽谷裁員風潮仍未停止。

13.英國央行21日將召開9月貨幣政策會議，市場普遍預期將再次升息1碼。但這可能是此次緊縮循環最後一次升息，原因是經濟降溫令決策官員日益感到擔憂。

14.美國汽車工人工會（UAW）上周末發動大規模罷工不只衝擊通用、福特、Stellantis三大車廠，也波及恩智浦（NXP）、德儀兩大車用晶片供應商，且隨著罷工時間拉長影響層面更為廣泛，恐將打亂三大車廠電動車布局，讓特斯拉獲益。

受此影響，恩智浦及德儀股價在15日收盤都下跌2％左右，而全球車用晶片代工市占率最高的台積電也在18日收盤下跌3.2％。

15.美國汽車工人工會（UAW）自15日發動罷工至今邁入第五天，但勞資雙方依舊僵持不下。克萊斯勒母公司Stellantis上周末提出21％調薪幅度，卻遭UAW會長范恩（Shawn Fain）一口回絕，且工會除了要求調薪，還主張周休三日，恐大幅增加勞工成本。

16.隨著全球電動車市場蓬勃發展，中國正積極完善電動車境內供應鏈。日媒日前引述知情人士透露，早在2022年11月，中國政府已內部指示本土電動車廠使用中國產半導體等電子零件，這讓未來日本、美國、歐洲的零部件製造商，很可能被排除在外。

17.當前中國經濟欲振乏力，經濟學家將其與1990年代後陷入經濟停滯的日本相比，認為兩國情況幾乎如出一轍。華爾街日報18日報導，中國許多方面甚至比當時的日本更棘手，包括更高的公共債務水準、更糟的人口結構、更緊張的地緣政治局勢，及對民營經濟的整頓。

18.民事大法院針對保單可為強制執行標的做出統一見解後，近日已出現欠稅大戶名下保單被強制執行的首例，該戶因積欠贈與稅逾5,000萬元，名下及其以家人名義投保的保單被強制執行4,600餘萬元。

19.為迎戰蘋果iPhone 15，陸資手機品牌群起突圍，在華為新機預購超乎預期之後，手機供應鏈傳出小米、傳音各自追加200萬至300萬支手機訂單，由於手機為這一波消費性電子需求低迷的重災區，蘋果及非蘋陣營競相推出新手機，加上陸資品牌廠追加訂單，供應鏈預期手機產業已經築底。（中性看待）

20.全球半導體產業持續平緩，市場多看好明年產業可望回升，但DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉預估，2023年台灣晶圓代工業合計營收衰退13％，且對於明年半導體產業展望保守，陳澤嘉認為，明年全球晶圓代工產業成長可望達15％，但總經前景仍是可能變數。

21.終於復工！興富發「文心愛悅」建案今年5月10日造成中捷重大工安意外後，興富發在台中的九個建案遭都發局勒令停工四個多月後，台中市政府都發局18日指出，經通過第四及第五方公正單位確認，各項缺失均改善完成後，13日同意復工八個建案，尚有一案未復工。

22.輝達（NVIDIA）股價回檔壓力加重，創近一個月以來低點，台系AI鏈走勢疲弱，散熱族群雙鴻（3324）、奇鋐（3017）及伺服器指標緯穎（6669）等18日下殺逾7％，機殼相關族群全面走跌，成盤面資金撤出重災區。

23.高盛下修台積電（2330）明年資本支出等多重利空頻傳，繼上周五美股ADR大跌2.43％之後，台積電18日股價重挫18元、跌幅達3.23％，相關概念股也不支大跌，包括穎崴（6515）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等齊步大跌3％～5％，都成法人提款對象。

24.旺矽（6223）對穎崴科技（6515）及旺矽離職員工提起違反營業祕密告訴，業經新竹地方檢察署予以起訴及台灣高等檢察署命令起訴，之後旺矽再提出新事證提出營業祕密告訴，日前經新竹地方檢察署作出不起訴處分，18日旺矽提出再議，穎崴表示，目前已在司法程序中，不多作回應，但該訴訟案不影響公司業務及營運。

25.昇陽半導體（8028）大股東美商Applied Materials,Inc.15日申報轉讓5,000張持股，18日盤後鉅額交易後，仍持有昇陽半導體1.2萬張股票。

對此，昇陽半導體指出，此為大股東理財行為，不影響公司營運。

26.歐美服飾品牌對庫存調整持續保守，下單以短急單為主，國內紡纖廠訂單能見度僅能維持在一個月水準，市場指出，包括遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）、集盛（1455）等紡纖廠，產線平均稼動率在7成、8成，第四季營運仍不明確。