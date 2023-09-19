2023台灣國際智慧能源週 X 台灣國際凈零永續展 10月登場

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「碳有價」時代來臨，邁向零碳未來是國際主流共識。由外貿協會（TAITRA）與綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同籌辦年度指標能源產業交流展「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於今（2023）年10月18日至20日在台北南港展覽1館盛大展出，共計逾1,275個攤位、350家能源業者齊聚一堂，展出規模再創歷史新高點，展會並透過「永續專題研討」、「淨零高峰論壇」聚焦探討產業新局，助台灣企業抓緊永續競爭力；隨著碳排放成為國際間重要議題，亦將舉行「節能減碳健檢服務」，協助各領域企業應對碳排放挑戰、落實低碳目標。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，貿協致力推動綠色貿易，長期關注國際經貿機制對台灣出口造成的影響，隨著歐盟將於10月開徵碳關稅，將對全球貿易產生重大影響，尤其出口貿易是驅動台灣經濟成長的原動力，因此綠化產業鏈勢在必行。為協助台灣企業低碳轉型，外貿協會將透過系列展會活動，邀請專家精闢解析與分享國際碳交易制度，期能協助業者順利拓展綠色商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，面對氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，企業已紛紛將淨零排放納入永續目標，碳盤查、碳交易成為企業能否達成低碳目標的關鍵，再生能源的發展及運用更在其中扮演重要角色。為協助企業接軌國際、掌握最新產業動向，進一步打造企業專屬的淨零解方，台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）與台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）將聯手打造完整的能源產業交流場域，展出最新技術與服務、交流淨零解方，共同展望綠色美好未來。

接軌國際碳交易制度 共創永續商機

國際貿易是台灣經貿推動的重要命脈，台灣跟進全球能源趨勢，國發會與證交所共組的碳權交易所於8月正式掛牌，預計明（2024）年可開始進行國內碳權交易及碳費的確立；未來碳權交易所也將加速與他國碳交易所的國際合作，成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力，更透過低碳科技的研發、綠能人才培育，帶動且拓展台灣整體綠色經濟的良好環境。

「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際凈零永續展」盼活絡各方交流，提供碳盤查、綠色金融等驅動淨零轉型的整合解決方案，引領企業攜手合作掌握碳商機，推升台灣綠色供應鏈競爭力，接軌國際碳交易新秩序、實現永續革新。

全台最具指標與規模的綠能及永續展 10月18-20日盛大展出

環境部將於11月底前預告與碳權交易有關的「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法」，台灣即將正式進入「碳有價」時代，各類金融性衍生產品也將蓬勃發展。借力綠色經濟強勁的成長動能，展會完整串聯再生能源業者，打造集能源供給、低碳製造、環境永續三合一的媒合交流場域，與產業共同創造綠色經濟的新機會，聚焦太陽光電、風力能源、智慧儲能、多元創能等多項能源產業鏈的技術及綠色轉型新方案，更有減碳技術、節能、綠色製程、綠色金融、綠電交易等技術與服務，共同展望產業發展。

因應各界淨零轉型的需求與綠色金融的趨勢，主辦單位去（2022）年首創Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展，今年也將盛大展出，並首度創立綠色金融館，從金融角度出發給予企業綠色轉型支持，加速零碳能源和新技術導入，進一步助攻企業在節能減碳、碳盤查、融資上的疑慮或者未來稅務計算等問題，都能透過媒合達到最佳效益。

Net-Zero Taiwan國際淨零高峰論壇 淨零行動式 推進綠未來

配合全球綠色經濟與淨零減碳趨勢，台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）將於10月19日舉行國際淨零高峰論壇，以「前瞻趨勢x國際洞察」、「綠色金融x新能源革命」、「科技賦能x減碳e起來」三大主軸，邀請國發會、台灣碳權交易所、中油、CDP企業永續發展協會碳揭露專案代表、施耐德電機、泓德能源等能源業者、與兆豐銀行、永豐銀行等永續先行企業共談企業減碳實證、科技轉型，並探索綠色浪潮。歐洲各國向來引領全球淨零減碳的模範生，此次論壇也特別邀請到法國、芬蘭、西班牙及CDP碳揭露專案代表，分享各國的淨零趨勢與策略。

2023年「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」已開放登錄參觀，登記參觀及各項活動最新消息，可洽詢展覽官網（www.energytaiwan.com.tw）、國際淨零論壇報名（ https://edm.bnext.com.tw/2023Net-ZeroTaiwan/#exhi）。